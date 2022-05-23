Erdoğan: Benim için artık Miçotakis diye biri yok

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’ndan sonra açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a yüklendi. Erdoğan, "Artık benim için Miçotakis diye biri yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında hükümetin İsveç ve Finlandiya'nın olası NATO üyeliklerine aleyhte tutumuna dair açıklamalarda bulundu.

"Bizim yaklaşımımız bağnazlık veya düşmanlık değil, terörle mücadele konusunda ilkeli tutumumuzdan kaynaklanıyor" diyen Erdoğan, İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyelikleri konusunda telefon diplomasisi yürüttüğünü belirtti. "Her şeyden önce terör örgütlerinin insanlığın güvenliği için olan bir NATO'da yer almasını biz kabullenemeyiz dedik" diyen Erdoğan, Türkiye'nin Yunanistan ve Fransa'nın NATO'dan çıkışı döneminde bu ülkelere destek verdiğini hatırlatarak Yunanistan hükümetinin politikalarını eleştirdi.

Erdoğan, "Şu anda bu Yunanistan bizimle nasıl bir uyum içinde? FETÖ terör örgütünün Avrupa'ya gidiş güzergahı şu anda Yunanistan değil mi? İçindeki terör örgütlerini besleyen o değil mi? Şu anda ona yakın üs var Yunanistan'da; bu üslerle acaba Yunanistan kimi tehdit ediyor?" dedi.

"ABD Yunanistan'ın ağzına bakmayacaktır"

Yunanistan ile Türkiye'nin aralarına üçüncü ülkeleri sokmama konusunda mutabık kaldığını belirten Erdoğan, "Buna rağmen geçen hafta Amerika seyahati oldu ve Senato'da Türkiye'nin aleyhine konuştu. F16’ları Türkiye'ye vermeyin demek suretiyle ABD'ye telkinlerde bulunuyor. Biz bu yıl Stratejik Konsey Toplantısı yapacaktık. Artık benim için Miçotakis diye birisi yok, kendisiyle böyle bir görüşmeyi yapmayı kabul etmiyorum. Çünkü biz sözünde duracak şahsiyetli onurlu siyasetçilerle yola gideriz. Bundan sonrasını Miçotakis kendisi düşünsün" dedi. Erdoğan sözlerini, "F16 lar konusunda da ABD herhalde Miçotakis'in ağzına bakarak kararını vermeyecektir" şeklinde sürdürdü.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in geçen hafta Beyaz Saray ve Kongre’de yaptığı görüşmelerde Washington’un Atina’ya F-35 savaş uçakları satması, Ankara’nın F-16 savaş uçaklarının modernizasyonu ve yeni savaş uçakları satın alma projesini ise engellenmesi için yoğun lobi yaptığı bildirilmişti. "Kıbrıs'ta iki devletli çözümü asla kabul etmeyeceğiz" diyen Miçotakis'in bu sözleri, Kongre'de uzun süre ayakta alkışlanmıştı.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri konusundaki açıklamalarını sürdüren Erdoğan, "Stockholm'ün caddelerinde teröristler bağırarak çağırarak yürüyorlar, senin polisin de onları koruma altına alıyor" dedi. "Geçmişten beri bize karşı sergiledikleri hukuksuz ciddiyetsiz ve kibirli tavırlarından vazgeçmelidirler" diyen Erdoğan Türkiye'nin somut değişimi gördüğünde üzerine düşeni yapacağını ifade etti.

Erdoğan, "Almanya’nın caddelerinde de aynı şekide bu tür gösterileri yapmıyorlar mı Alman polisinin koruması altında, ama bizim vatandaşlarımızdan herhangi birisi bir yanlışlık yaptığında adeta yere bastırıyor Alman polisi, dayanılmaz şekilde acılar çektiriyor. Hatta 15, 16 yaşındaki Türk çocuğuna bunu yapıyorlar. Olmaz böyle dostluk, böyle barış" şeklinde konuştu.

Geçen hafta NATO'ya üye olmak için resmi süreci başlatma kararı aldıklarını açıklayan İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin veto tehdidi ile karşı karşıya kalmıştı. İki ülkenin NATO'ya üye olabilmesi için İttifak'ın 30 ülkesinin de onay vermesi gerekiyor.

Operasyon açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinlikte güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kısmıyla ilgili adımları atmaya başlıyoruz" dedi.

Erdoğan, "TSK, istihbarat, emniyet hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar başlayacaktır. Perşembe yapılacak MGK'da bu hususta kararlarımızı alacağız" dedi ve ekledi "Ülkemize ve güvenli bölgelerimize yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar harekat önceliğimizin başında yer almaktadır."

DW/BÖ,SSB