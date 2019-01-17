Erdoğan: Bataklığa dönüşecek güvenli bölgeye izin vermeyiz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde ve Fırat Nehri'nin doğusundaki alanda oluşturulması planlanan "güvenli bölge" ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Ankara'daki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin genel merkezi İkiz Kulelerde düzenlenen Türkiye Ekonomi Şurası'nda konuşan Cumhurbaşkanı, güvenli bölgenin Türkiye'nin kontrolünde olması gerektiğini vurguladı.

"Ülkemize karşı yeni bataklık haline dönüşecek bir güvenli bölge uygulamasına asla izin veremeyiz" ifadesini kullanan Erdoğan, Ankara'nın amacının terör örgütlerini Türkiye'nin sınırlarından uzak tutma amacını güttüğünü belirtti.

Suriye'de varlık gösteren silahlı gruplara ilişkin de açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı, Türkiye'ye karşı saldırıda bulunacak örgütlere mesaj verdi. Erdoğan IŞİD'e atıfla, "DEAŞ başta olmak üzere YPG, PYD hepsi, bunun bedelini ağır öderler. Onun için kimse bizi rahatsız etmeye kalkmasın" diye konuştu.

ABD ve Rusya'ya çağrı

Hem güvenli bölgenin hangi şartlarda oluşturulacağına hem de Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda düzenlemeyi planladığı ancak ertelediği askeri harekâta ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı, bu konuda ABD ve Rusya ile yapılan görüşmelerin "anlayış ile sonuçlanmasını" arzu ettiğini belirtti.

Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sınırda hazır olduğuna işaret etti ve "Amerika, Rusya ve diğer kesimlerle olan görüşmelerimizin anlayış birliğine varılarak sonuçlanmasını canıgönülden arzu ediyoruz ama bu demek değildir ki ilanihaye bekleyecek" ifadesini kullandı.

Türkiye'ye verilen sözlerin tutulmasını arzu ettiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı, aksi takdirde ise Ankara'nın kendi stratejisi doğrultusunda gereken adımları atmaya başlayacağı mesajını verdi.

Fırat Nehri'nin doğusunda oluşturulması planlanan güvenli bölgenin olası sınırları

Rusya ile temaslar Çarşamba

Erdoğan ve beraberindeki heyet Suriye'deki durumu ve güvenli bölge konularını görüşmek üzere Çarşamba günü Moskova'da olacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek Cumhurbaşkanı, bugünkü konuşmasında görüşmenin önemine dikkat çekti ve tıpkı İdlib'de olduğu gibi, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda da Suriye halkının "huzurunu sağlamayı" hedeflediklerini belirti.

Türkiye-Suriye sınırından yaklaşık 32 kilometre (20 mil) güneye inmesi beklenen "güvenli bölge" ilgili olarak ABD ile Türkiye arasında prensipte bir uzlaşı sağlanmış, ancak taraflar ülkenin kuzeyinin kimin ve hangi şartlarda kontrolünde olacağına dair bir net bir yol haritası ortaya koymamıştı.

Suriye rejimine destek veren Moskova ise oluşturulması planlanan güvenli bölgenin Şam yönetiminin kontrolünde olması gerektiğini savunuyor.

DW,rtr/ÇÖ,GA

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