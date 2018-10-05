Erdoğan: Başkonsolosluk Kaşıkçı’nın çıktığını ispat etmeli

Macaristan’a resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile yaptığı ortak basın toplantısında bir hafta önce girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan bu yana haber alınamayan Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Bu süreci takip etmek, kovalamak bizim hem siyasi hem insani görevimizdir" diyen Erdoğan, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’na atfen "Başkonsolosluk yetkilileri ‘Buradan çıktı’ demekle kendini kurtaramaz. İlgili merciler onlar da bu konuda. Müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Eğer çıkmışsa bunu siz görüntülerle de olsa ispat etmek durumundasınız, ispat edeceksiniz" diye konuştu.

Erdoğan, Budapeşte’deki basın toplantısında şunları söyledi:

"Bu kişi bir gazeteci ve nişanlısıyla beraber gelmiş olduğu başkonsoloslukta orada nikah ile ilgili muamelelerini yapacakken nişanlısı tabi içeri alınmıyor. O dışarıda bırakılıyor ve kendisi içeri giriyor. Şimdi bir insan kendisi içeri girip de bunun dışarı çıkıp çıkmadığını kimin ispat etmesi lazım? Oradaki başkonsolosluk görevlilerinin. Sizin kameranız, şuyunuz buyunuz yok mu? Hepsi var. Bunu niçin ispat etmiyorsunuz. İspat etmeniz lazım."

Cemal Kaşıkçı

Suudi büyükelçi bakanlığa çağrıldı

2 Ekim tarihinden bu yana Kaşıkçı ile ilgili belge, bilgi, bulgu olmadığını belirten Erdoğan, yapılan müracaatın ardından emniyet ve istihbarat teşkilatının konuyla ilgili seferber olduğunu söyledi. Adalet Bakanlığı’na talimat verildiğini ve İstanbul Başsavcılığı’nın teyakkuza geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili hukuki, adli ve idari çalışma başlatıldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türk Hava Yolları’nın veyahut da havaalanının giriş çıkışları inceleniyor. Giriş çıkışlarda Suudi Arabistan’dan gelen bazı kişiler var. Bunlarla ilgili de başsavcılık her türlü çalışmasını, araştırmasını, her şeyi yapıyor" diye konuştu.

Anadolu Ajansı'nın geçtiği habere göre Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Velid bin Abdulkerim El-Hireyci Pazar günü Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na davet edildi ve görüşmede Kaşıkçı'ya ilişkin soruşturma sürecinde "tam bir işbirliği içinde olunması" mesajı verildi. Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Kaşıkçı'nın durumuna ilişkin geçen hafta Çarşamba günü de Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

Erdoğan'dan AB'ye: Evetse evet, hayırsa hayır

Erdoğan basın toplantısında Avrupa Birliği ile ilgili de açıklamalar yaptı. Türkiye’nin AB üyeliği ile ilgili olarak Erdoğan, "1963’ten bu yana oyalanan bir Türkiye var. Tabii hiçbir Avrupa Birliği üyesi ülkeye böyle bir zulüm yapılmadı. Bu sadece maalesef Türkiye'ye yapıldı" dedi. Erdoğan, "Ne evet ne hayır. Evetse evet, hayırsa hayır. Samimi olmak lazım. Alacaksanız sinyallerini verin, almayacaksanız bunu da söyleyin. Ne bizi yorun, ne biz sizi yoralım" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şu anda sabır noktasındayız, sonu hayr olur diyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan geçen hafta yaptığı bir konuşmada Avrupa Birliği üyelik müzakereleri konusunda Türkiye’nin referanduma gidilebileceğini söylemişti. Erdoğan, "Avrupa Birliği konusunda bize düşen, 81 milyon ne karar veriyor ona bakmak" diye konuşmuştu.

DW/EC,DÇÜ

©Deutsche Welle Türkçe