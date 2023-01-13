Erdoğan Almanya ve Polonya’ya gidecek

Cumhurbaşkanı 2023 yılının ilk yurtdışı seyahatini önce Polonya ardından da Almanya’ya yapmaya hazırlanıyor. Ziyaretlerin gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı, enerji krizi, Türkiye-AB ilişkileri gibi konu başlıkları var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27-28 Ocak tarihlerinde önce Polonya'nın başkenti Varşova’ya ardından da Almanya'nın başkenti Berlin'e bir ziyaret yapmaya hazırlanıyor. DW Türkçe'nin edindiği bilgiye göre ziyarete dair hazırlıklarda son aşamaya gelindi. Seyahatin birkaç gün içinde kesinlik kazanması ve resmen de duyurulması bekleniyor. Erdoğan ziyaret kapsamında Polonya'da Andrzej Duda, Almanya’da da Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşecek. Son olarak Olaf Scholz, 14 Mart 2022 tarihinde Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Rusya-Ukrayna Savaşı ana gündem

Erdoğan'ın hem Polonya hem de Almanya ziyaretlerinde Rusya-Ukrayna savaşında gelinen süreç, Avrupa'daki enerji krizi en önemli gündem olacak. Erdoğan, 14 Mart'ta Scholz ile basın toplantısı sonrasında Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin "NATO müttefiki iki ülke olarak müşterek görüş ve endişelere sahip olduğumuzu özellikle teyit ettik" demişti. Türkiye bu süreçte ateşkes ve barış için hem Rusya hem de Ukrayna ile görüşerek girişimlerini sürdürüyor. Bu noktada hem gelinen süreç hem de önümüzdeki dönemde atılacak adımlar da görüşmelerin önemli bir başlığı olacak.

Almanya Başbakanı Scholz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Fotoğraf: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Enerji başlığı geniş

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Avrupa'nın Rusya doğalgazına bağımlılığının azaltılması için kaynak ülkeleri çeşitlendirme arayışlarında Türkiye de önemli bir rol oynuyor. Erdoğan'ın Almanya ziyaretinde önemli başlıklardan birisi de bu konu olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son Türkmenistan ziyaretinde Türkmen gazının Türkiye ve ardından da Avrupa'ya ulaştırılması girişimi de görüşmelerdeki başlıklardan biri. Ukrayna işgali ardından Rusya'ya uygulanan yaptırımlar ardından enerji krizine giren Avrupa'da Türkmenistan gazının, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) üzerinden Türkiye ve Avrupa'ya taşınmasına yönelik girişimler sürüyor. Bu adımın enerji darboğazını aşmak için önemli bir adım olarak görülüyor.

"Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları 1. Zirvesi'nde" 3 ülke liderleri bir araya gelmiş ve Türkmenistan gazının Türkiye ve Avrupa'ya ulaştırılması için üç ülke arasında "Enerji Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesine Dair Mutabakat Zaptı" imzalanmıştı.

Türkiye ile Almanya Enerji bakanlıkları arasında geçtiğimiz yıl "yeşil hidrojen" iş birliği anlaşması da imzalanmıştı. Erdoğan'ın Almanya ziyaretinde bu konudaki gelişmeler de masada olacak. Yenilenebilir enerjiyi üretip daha sonra hidrojene çevirebilecek yatırımları yaptıktan sonra bu enerjiyi Avrupa’ya da aktarabilirse Türkiye, yeşil enerjide de önemli bir merkez olmayı da hedefliyor.

Ekonomik ilişkiler ele alınacak

Almanya-Türkiye ilişkilerinde bu yıl ekonomik ilişkiler açısından oldukça kritik. Türkiye-Almanya dış ticarette önemli iki partner. Almanya'da yürürlüğe giren "Tedarik Zincirlerinde Durum Tespiti Yasası"nın iki ülke arasındaki ticari ilişkileri de derinden etkilemesi bekleniyor. Türkiye ile ticari ilişkisi olan Alman firmaların insan haklarından, çevre duyarlılığına kadar birçok konu başlığına uyma şartı getiren düzenlemeye dair atılan ve atılacak adımlar da görüşmenin gündeminde olacak. İki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefi ise ilk etapta 50 milyar doları aşmak.

Görüşmede Erdoğan, savunma alanında iş birliği konularının da değerlendirileceği belirtildi.

NATO genişlemesi görüşülecek

Erdoğan'ın Almanya ziyaretinde bir süredir gergin seyreden Türkiye-Yunanistan ilişkileri de değerlendirilecek. 2022 yılının Ekim ayında Atina'yı ziyaret eden Olaf, Ege'de gerilimin düşürülmesi ve hem istişari görüşmelerin hem de diyaloğun yeniden başlatılması mesajı vermişti.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği de hem Polonya hem de Almanya ziyaretlerindeki başlıklardan olacak.

Erdoğan'ın çantasında Türkiye-AB ilişkileri ve siyasi diyalog kanallarını canlandırma başlığı da var.

Hükümet kaynakları, "Görüşmelerde Almanya’dan iadesi talep edilen FETÖ'cü isimlerle ilgili adım atılması da istenecek" değerlendirmesi de yaptı.