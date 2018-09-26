 Erdoğan: Alman yatırımcıların sayısını artırmayı hedefliyoruz | ALMANYA | DW | 26.09.2018

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ALMANYA

Erdoğan: Alman yatırımcıların sayısını artırmayı hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Frankfurter Allgemeine Zeitung için bir yazı kaleme aldı. Türkiye’deki Alman yatırımcıların sayısını artırmayı hedeflediklerini söyleyen Erdoğan, Gülen yapılanmasıyla mücadelede destek istedi.

Türkei Ankara Rede Erdogan (picture-alliance/Xinhua/Turkish Presidential Palace)

27-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya resmi devlet ziyareti gerçekleştirecek olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyareti öncesinde Frankfurter Allgemeine Zeitung için bir yazı kaleme aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Almanya'dan beklentiler" başlıklı yazıda Almanya ve Türkiye'nin ortak çıkarlarına işaret ederek daha sıkı bir işbirliği önerisinde bulundu. "Amerikan hükümetinin tek taraflı ve sorumluluk sahibi olmaktan uzak tutumunun” dünyayı ticaret savaşlarına götürdüğüne dikkat çeken Erdoğan, iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların diyalog yoluyla giderilebileceğini savundu. Erdoğan Ankara - Berlin ilişkilerinde "yeni bir sayfa" açmanın iki taraf için de elzem olduğuna dikkat çekti.

"Yatırımcı sayısını artırmayı hedefliyoruz"

İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere de değinen Erdoğan, Türkiye'nin "güneş ve rüzgâr enerjisi tesislerinin artırılması ile yerli kaynaklardan üretimi teşvik etmek ve bu yolla da iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir adım atmak istediğini" belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanı, "Yenilenebilir enerji alanında ve diğer alanlarda Alman yatırımcıların sayısını artırmayı ve karşılıklı ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Avrupa'da yükselen sağ radikalizm ve "kurumsal ırkçılığa" da dikkat çeken Cumhurbaşkanı hem Almanya hem de Türkiye için İslam karşıtlığı ile mücadelenin önemli olduğunu vurguladı. Erdoğan ayrıca Federal Hükûmetten Türkiye'nin PKK, DHKP-C ve Gülen yapılanmasıyla mücadelesinde destek talep etti. Erdoğan, Gülen yapılanmasına dahil olan kurum ve kişilere karşı Almanya'dan "kararlı adımlar" atmasını beklediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın öğle saatlerinde Almanya'ya gelmesi bekleniyor. Cuma günü Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından Bellevue Sarayı'nda askeri törenle karşılanacak olan Erdoğan, Başbakan Angela Merkel ile de görüşecek. Erdoğan cumartesi günü Merkel ile ikinci kez görüştükten sonra Köln'e hareket edecek. Erdoğan Köln'de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Köln Merkez Camii'nin resmi açılışını yapacak.

dpa,rtr,AFP / SÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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