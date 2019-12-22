 Erdoğan: 80 bin İdlibli Türkiye sınırına göç halinde | TÜRKİYE | DW | 23.12.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Erdoğan: 80 bin İdlibli Türkiye sınırına göç halinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ordusunun operasyonlarını yoğunlaştırdığı İdlib'den kaçan sivillerin sınıra doğru göç ettiğini açıkladı ve Türkiye'nin bu yükü tek başına üstlenmeyeceği uyarısında bulundu.

Ankara bölgedeki tansiyonun düşürülmesi için Rusya nezdinde girişimlerde bulunacak.

Ankara bölgedeki tansiyonun düşürülmesi için Rusya nezdinde girişimlerde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin İdlib kentinden 80 bin kişinin Türkiye sınırına doğru göç ettiğini açıkladı. Pazar akşamı İstanbul'da düzenlenen bir törende konuşan Erdoğan, Türkiye'nin Suriye kaynaklı yeni bir göç dalgasını daha kaldıramayacağını ifade etti.

"Dört milyon insanın yaşadığı İdlib'deki son katliamlar sebebiyle bu bölgede tekrar ciddi bir hareketlilik oluştu. Bombardımandan kaçan 80 binin üzerinde İdlibli kardeşimiz ülkemiz sınırlarına doğru göç etmeye başladı" şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı, "Şayet İdlib halkına yönelik vahşet son bulmazsa bu sayı daha da artacaktır. Böyle bir durumda Türkiye bu göç yükünü tek başına taşımayacaktır" uyarısında bulundu.

Bu göç dalgasının Yunanistan ve tüm Avrupa ülkelerinde hissedilebileceğini belirten Erdoğan, çatışmaların durmaması halinde 2015'teki mülteci krizine benzer manzaraların yaşanabileceğin hatırlattı.

Cumhurbaşkanı, bölgedeki gerilimin azaltılması için Pazartesi günü Ankara'dan bir heyetin Moskova'ya giderek Rus yetkililerle görüşeceğini söyledi. Erdoğan, "Biz Rusya nezdinde saldırıların son bulması için gereken her türlü çabayı gösteriyoruz. Alınacak neticeye göre biz de atacağımız adımları belirleyeceğiz" dedi.

Rusya destekli Suriye ordusu son iki gündür, ülkede silahlı muhaliflerin bulunduğu son vilayet olan İdlib'e yönelik operasyonlarını yoğunlaştırmıştı.

Rusya Ağustos ayında İdlib'de yeniden ateşkes ilan edildiğini açıklamış, ancak buna rağmen çatışmalar devam etmişti. Vilayette Nisan ayından bu yana yaklaşık bin sivil yaşamını yitirdi, 400 bin kişi ise yerini terk etmek zorunda kaldı. İdlib'de halihazırda yaklaşık üç milyon kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.

DW/GY,ÇÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

İdlib'i terk edenlerin sayısı artıyor

Suriye ordusunun İdlib’e düzenlediği yoğun saldırılar nedeniyle son iki günde en az 25 bin sivilin Türkiye sınırı yakınlarına göç ettiği ileri sürüldü. (22.12.2019)  

İdlib’deki çatışmalarda bir günde 80 ölü

Suriye’nin İdlib vilayetinde rejim güçleriyle silahlı muhalifler arasında yaşanan çatışmalarda 80’i aşkın kişinin öldüğü bildirildi. Rus bombardımanı nedeniyle çok sayıda sivilin bölgeden kaçtığı belirtiliyor. (20.12.2019)  

Suriye'de sığınmacı kampına roketli saldırı

Suriye'de rejim güçleri tarafından İdlib'deki bir sığınmacı kampına düzenlenen saldırıda en az 10 kişi öldü. (20.12.2019)  

Benzer içerik

Syrien, Idlib: Erneute Zerstörung und Flucht

İdlib'i terk edenlerin sayısı artıyor 22.12.2019

Suriye ordusunun İdlib’e düzenlediği yoğun saldırılar nedeniyle son iki günde en az 25 bin sivilin Türkiye sınırı yakınlarına göç ettiği ileri sürüldü.

Syrien Konflikt l Zahlreiche Tote nach Kämpfen in Idlib

İdlib’deki çatışmalarda bir günde 80 ölü 20.12.2019

Suriye’nin İdlib vilayetinde rejim güçleriyle silahlı muhalifler arasında yaşanan çatışmalarda 80’i aşkın kişinin öldüğü bildirildi. Rus bombardımanı nedeniyle çok sayıda sivilin bölgeden kaçtığı belirtiliyor.

Erdogan und Putin in Sochi

Kremlin: Türkiye ve Rusya askeri işbirliğini sürdürecek 12.12.2019

Erdoğan ile Putin’in telefon görüşmesi sonrasında Moskova’dan yapılan açıklamada iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin süreceği mesajı verildi. Görüşmede, Suriye ve Libya’daki gelişmeler de ele alındı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Erdoğan: Türkiye attığı adımlardan kesinlikle geri dönmeyecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Suriye'de attığı adımlar ve Libya ile vardığı mutabakattan geri dönmeyeceğini söyledi.  

FOTO-GALERİ

Hannibal Lecter in the film version of Silence of the Lambs

Korku vücuda faydalı mı?

Cadılar Bayramı korkuyu eğlenceye dönüştüren bir gelenek. Korkunun insanlar üzerinde fiziksel anlamda bir çok etkisi var. Bir korku filmi vücutta olumlu etki yaratabilir ya da hayat boyu tedirginliğe yol açabilir.  