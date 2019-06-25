 Erdoğan: 31 Mart ve 23 Haziran’ın muhasebesini yapacağız | TÜRKİYE | DW | 25.06.2019

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TÜRKİYE

Erdoğan: 31 Mart ve 23 Haziran’ın muhasebesini yapacağız

23 Haziran seçimleri sonrası ilk meclis grup toplantısında konuşan Erdoğan milletin verdiği mesajları görmezden gelmeyeceklerini belirtti. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili de çalışma başlatıldığını kaydetti.

Türkei Präsident Erdogan spricht vor dem Parlament in Ankara (Reuters/U. Bektas)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nun kazandığı 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri sonrasında partisinin ilk meclis grup toplantısında konuştu.

Gayriresmi sonuçlara göre İBB Başkanlığına seçilen CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nu bir kez daha tebrik ettiğini belirten Erdoğan, “İstanbulluların kararının başımızın üstünde yeri vardır… Bizim için asıl önemli olan milli iradenin en sağlıklı, güvenli ve şaibesiz şekilde tecelli etmesidir. Son seçim, kimin kazandığının ötesinde, milli iradenin tecellisiyle ilgili tereddütleri ortadan kaldırması bakımından başlı başına değerlidir” dedi.

“Kesintisiz icraat dönemi”

Ülke genelinde yapılan 31 Mart yerel seçimlerinin tartışmasız galibinin AKP ve MHP’den oluşan Cumhur İttifakı olduğunu söyleyen Erdoğan, 2023'e kadar Cumhur İttifakı ile İstanbul'da sahip olduğumuz 25 ilçe belediyesi ve 180 belediye meclis üyesiyle halkımıza en güzel hizmetleri vermenin gayretinde olacağız. Şimdi önümüzde cumhurbaşkanlığı ve meclis için 4 yıllık, belediyeler için 5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi bulunuyor“ diye konuştu.

Erdoğan sözlerini, “Bizim siyaset anlayışımızda millete küsmek, millete darılmak, hele hele milleti suçlamak asla ve asla yoktur. Tam tersine gerek 31 Mart'ta gerek 23 Haziran'da milletimize kendimizi neden anlatamadığımızın muhasebesini yapacağız. Bu değerlendirmenin sonucuna göre de atmamız gereken adımları hayata geçireceğiz” şeklinde sürdürdü.

Her alanda nerelerde eksiklik, kopukluk, yanlışlık olduğunu tespit ederek bunları gidermenin yollarını arayacaklarını kaydeden Erdoğan, “Milletin verdiği mesajları görmezden gelerek kulağımızın üstüne yatma lüksüne sahip değiliz” dedi.

“S-400’lerde geri adım atmayacağız”

Rusya’dan sipariş edilen S-400 hava savunma sistemlerinin önümüzdeki ay teslim almaya başlanacağını belirten Erdoğan, “Güvenlik ihtiyaçlarımız konusundaki farklı tedarik seçeneklerine de kapımız hep açık olmuştur” diye konuştu.

Erdoğan, “Türkiye kendi güvenlik gereksinimlerini karşılama konusunu hiçbir ülkeyle müzakere etmek, izin almak, baskılara boyun eğmek durumunda değildir. S-400 meselesi doğrudan egemenlik haklarımızla ilgili bir konudur ve bundan geri adım atmayacağız” dedi.

İmralı’daki terörist başı”

23 Haziran seçimlerinin hemen öncesinde PKK lideri Abdullah Öcalan’ın kamuoyuna yansıyan ve HDP’nin seçimlerde tarafsız kalması mesajını içeren mektubu yoğun tartışmalara yol açmış, mektup sürecinin Kürt oylarını kazanmak için devlet tarafından yönlendirildiği suçlamaları gündeme gelmişti. Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan’ın kamu kuruluşu TRT ekranlarına konuşması tepkileri daha da yoğunlaştırmış ve Cumhur İttifakı’nın tabanındaki oy kaybının önemli nedenleri arasında değerlendirilmişti.

Erdoğan partisinin meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada konuyla ilgili olarak “İmralı'daki terörist başının son günlerde kamuoyuna yaptığı açıklamalar ve bununla ilgili değerlendirmeler, örgüt içinde hem iç politikada hem de bölge politikalarında ciddi görüş ayrılıkları ortaya çıktığının işaretidir" ifadesini kullandı.

AKP iktidarı döneminde verilen hizmetler ve yapılan icraattan örneklere geniş yer veren Erdoğan, muhalefete seslenerek “Lafla kucaklama olmaz icraatla olur ve bunu biz yaptık” dedi.

Cumhurbaşkanlığı sistemi gözden geçiriliyor

Erdoğan konuşmasının sonunda geçen yıl 24 Haziran’da yapılan genel seçimlerin birinci yılı vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik eleştirilere de yanıt verdi. Sistemin eksikliklerinin saptanması konusunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay koordinasyonunda bir çalışma başlatıldığını belirten Erdoğan şöyle devam etti:

Türkiye 24 Haziran seçimleriyle birlikte tarihinin en büyük yönetim reformunu gerçekleştirmiştir. Böylesine büyük bir reformun oturması, uygulamanın yerleşmesi elbette zaman alacaktır. Ancak genel hatlarıyla milletimizin bu sistemi kabullendiğini, ülkemizin uyum sağladığını görüyoruz. Eksiklikleri, aksaklıklarıyla, nasıl daha iyi işleyebileceği ile ilgili kapsamlı çalışma başlattık. Fuat Oktay beyin koordinasyonunda ilgili tüm kesimlerin katılımıyla değerlendirme çalışmasını gerçekleştireceğiz ve sonuçları inşallah milletimizle paylaşacağız.”

DW/BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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