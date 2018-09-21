 Erdoğan′ın ziyareti öncesi tutuklu Alman vatandaşlarından çağrı | ALMANYA | DW | 24.09.2018

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ALMANYA

Erdoğan'ın ziyareti öncesi tutuklu Alman vatandaşlarından çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berlin ziyareti öncesinde Türkiye'de tutuklu bulunan Alman vatandaşları ve aileleri Almanya'ya çağrı yaptı. Enver Altaylı'nın kızı babasının serbest bırakılması için imza kampanyası başlattı.

Türkische und Deutsche Flagge (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyareti öncesinde Türkiye'de tutuklu bulunan Alman vatandaşları ve aileleri içinde oldukları durumu gündeme getirerek, Alman hükümetine çağrı yapıyor. Türkiye'de Gülen yapılanması soruşturmasında tutuklanan ve hem Türk hem Alman vatandaşı olan Enver Altaylı'nın kızı, babasının serbest bırakılması için internette bir imza kampanyası başlatırken, Türkiye'de tutuklu Alman vatandaşı Kürt sanatçı Hozan Cane, Almanya Başbakanı Angela Merkel'den yardım talebinde bulundu. 

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Türkiye’de "örgüt üyeliğinden" tutuklanan Kürt sanatçı Hozan Cane’nin kızı Dilan Örs, annesinin IŞİD’in Ezidi katliamını anlattığı uluslararası filminden görüntülerle suçlandığını belirtti. (28.06.2018)

Hem Türk hem de Alman vatandaşlığı bulunan ve Türkiye'deki Gülen yapılanması soruşturmasında tutuklanan Enver Altaylı'nın ailesi, Almanya hükümetine çağrıda bulundu. Altaylı, eski bir MİT mensubu olduğunu açıklamıştı. (19.03.2018)

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Edirne'de gözaltına alınan Kürt şarkıcı Hozan Cane, tutuklandı. (27.06.2018)

73 yaşındaki Altaylı'nın kızı Zeynep Potente "chage.org" web sitesinde başlattığı kampanya ile "konuyu kamuoyuna yakınlaştırarak" baskıyı arttırmayı hedeflediğini belirtti. Potente dpa'ya yaptığı açıklamada şimdiye kadar babasının durumunu daha da zorlaştırmamak için sessiz kaldıklarını ancak artık bunun bir anlamı kalmadığını söyledi.

İmza kampanyasında Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Angela Merkel'e seslenen Potente, babasının kalp ve dolaşım rahatsızlıkları nedeniyle her gün daha da zayıf düştüğünü belirterek, "daha ne kadar dayanabilir bilemiyoruz" dedi. Tutukluluk koşullarıyla ilgili yapılan bütün başvuruların reddedildiği belirtiliyor.

Potente, babasının Gülen yapılanmasının hiçbir zaman bir üyesi olmadığını söyledi ve siyasi nedenlerle tutuklandığını belirtti. Bir haftadır devam eden imza kampanyasına şu ana kadar 18 bin kişinin destek verdiği bildiriliyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in davetiyle 27-29 Eylül arasında Almanya'ya iki günlük bir devlet ziyareti gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Merkel ile de iki kez bir araya gelecek. Bu ziyaret sırasında Türkiye'de tutuklu bulunan beş Alman vatandaşının durumunun da gündeme gelmesi bekleniyor.

Hozan Cane adıyla bilinen Saide İnaç

Hozan Cane adıyla bilinen Saide İnaç

Kürt şarkıcıdan Merkel'e mektup

24 Haziran'daki seçimlerde HDP'nin seçim kampanyasına gönüllü destek vermek üzere Edirne'de bulunduğu sırada "örgüt üyeliği" suçlamasıyla tutuklanan Alman vatandaşı Kürt sanatçı Hozan Cane de Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyareti öncesi Almanya Başbakanı Merkel'den yardım talep etti.

Gerçek ismi Saide İnaç olan Cane, Merkel'e yazdığı ve Alman haber ajansı dpa'da yayımlanan mektubunda Merkel'in Erdoğan ile yapacağı görüşme esnasında durumunu gündeme getirebileceğini söyledi. Cane mektubunda sağlık koşullarının yerinde olmadığını ve hapishanede sağlıklı bir şekilde beslenemediğini söyledi. Cane'nin ilk duruşması 26 Eylül Çarşamba günü görülecek.

DW,dpa/SSB,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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