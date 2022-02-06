Erdoğan’ın koronavirüse yakalanmasıyla ilgili bazı paylaşımlara soruşturma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medyada bu konuda yapılan bazı paylaşımlar hakkında İstanbul ve Ankara'da soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bazı paylaşımların hakaret içerikli olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını açıklayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın rahatsızlığı ile ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından re'sen soruşturma başlatılmıştır" ifadesine yer verdi.

Soruşturma kapsamında Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle Pınar Ö. adlı kişi İstanbul Bağcılar'da gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Ö.'nün gözaltına alındığını doğruladı.

Ankara'da da soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da İstanbul gibi Erdoğan'ın rahatsızlığına ilişkin bazı sosyal medya paylaşımlarına yönelik soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"5 Şubat 2022 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kendisi ve eşinin Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı ve sağlık durumunun iyi olduğu yönünde sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımını ilgi tutarak yapılan bir kısım paylaşımlarda; Cumhurbaşkanı'na hakaret, dini değerleri aşağılama vs suç teşkil eden ifadelerle ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımız yetkisinde tespit edilen şüpheliler hakkında re'sen soruşturma başlatılmış olup konuyla ilgili gerekli adli işlemler kolluk birimleriyle birlikte yürütülmektedir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 Şubat'ta Twitter hesabından yaptığı paylaşımla eşi ve kendisinin koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Erdoğan paylaşımında, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz" ifadelerine yer vermişti.

DHA, DW / HT,EC

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