Erdoğan'ın Berlin'deki açıklamalarına Türkiye'den tepkiler

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Berlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısının yankıları sürüyor. Erdoğan'ın İsrail ve Gazze'yle ilgili sözleri Türkiye kamuoyunda farklı yorumlara neden oldu.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, X hesabından paylaştığı açıklamada, "Bugün Almanya Şansölyesi Scholz'la birlikte düzenlenen basın toplantısında Almanya’nın ve diğer batılı ülkelerin hükümetlerinin çifte standardını eleştiren, mazlum Filistin halkının maruz olduğu korkunç katliamları açıkça dile getiren ve yaşanan vahşetin gözardı edildiğini vurgulayarak ülkemizin duruşunu ortaya koyan Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ı tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.

Fotoğraf: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Ancak "Sayın Erdoğan ekonomisi güçlü, toplumsal barışını tesis etmiş ve kendi vatandaşının hakkını ve hukukunu gözeten, adil ve demokratik bir ülkenin lideri olarak bu sözleri söylemiş olsaydı, yaratacağı etki iç siyasetin ötesine geçip mazlum Filistin halkı için bir sonuç doğurabilirdi" diye ekleyen Yeneroğlu, "Bir ülkenin liderinin ağırlığı söylediği cesur sözlerden değil, yaptırım gücü ve uluslararası saygınlığından gelir. Bugün Türkiye maalesef derin ekonomik sıkıntılar, korkunç adaletsizlikler ve anayasal krizlerle boğuşan zor durumda bir ülke konumundadır. Ve bu sebeplerle ne yazık ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözlerinin muhatapları üzerinde hiç bir ağırlığı yoktur" dedi.

Yeneroğlu, "Sayın Erdoğan'ın Filistin konusunda haktan ve adaletten yana tutumunu, kendi ülkesinde de ortaya koyar ve Türkiye kendi vatandaşlarının en temel haklarına saygı gösteren bir hukuk devleti olma yoluna girerse, işte o zaman Cumhurbaşkanı'nın sözleri gelecekte uluslararası camiada çok daha etkili olur. Ve ancak o zaman Filistin ve diğer tüm mazlum coğrafyalar için doğru sözlerden öte bir şeyler de yapabilmiş oluruz" açıklamasında bulundu.

Dış politika analisti Aydın Sezer, Erdoğan'ın "tribünlere hitap ettiğini" öne sürdü.

Rusya uzmanı Kerim Has ise Scholz'u eleştirenler arasındaydı:

İktidara yakın gazeteler Erdoğan'ın sözleri için "sert mesaj" ve "tarihi cevap" gibi tanımlamalar kullanarak manşetlere taşıdı. Milliyet "Erdoğan'dan Berlin'de Batı'ya sert mesaj: Gazze'yi niye görmüyorsunuz" manşetini atarken Türkiye gazetesi "Erdoğan'dan Almanya Başbakanı Scholz'a tarihi cevap: Bizim Holokost geçmişimiz yok" başlığını kullandı.

"İsrail'e borçlu olanlar rahat konuşamıyor"

Erdoğan ortak basın toplantısında, "Bizim İsrail'e borcumuz yok. Borçlu olsak bu kadar rahat konuşamayız. Ama borçlu olanlar, rahat konuşamıyorlar. Biz Holokost cenderesinden geçmedik. Öyle bir durumumuz da yok" demişti. Erdoğan, Alman Basın Ajansı (dpa) muhabirinin Eurofighter savaş uçaklarıyla ilgili sorunu ise "Almanya verir veya vermez, dünyada savaş uçaklarını üreten sadece Almanya mı? Birçok yerden bunların çalışmasını yaparız, temin ederiz" diye yanıtlamıştı.

Ortak basın toplantısında konuşan Scholz ise Gazze savaşı konusunda Almanya'nın Türkiye'den farklı bir görüşe sahip olduğunu belirtmiş ve İsrail'in Hamas saldırılarına karşı kendini savunma hakkı olduğunu bir kez daha vurgulamıştı. "İsrail'in var olma hakkı bizim için vazgeçilmez" diyen Scholz, Almanya'nın aynı zamanda Gazze Şeridi'ndeki sivillere yönelik insani yardımın da en büyük destekçilerinden biri olduğunu söylemişti.

Scholz basın toplantısının ardından X hesabından paylaştığı Türkçe mesajda da "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ben Ortadoğu sorunu konusunda oldukça farklı bakış açılarına sahibiz. Tam da bu nedenle doğrudan görüşmek çok önemlidir. Ancak net olarak ifade edeyim: İsrail'in var olma hakkı Almanya için mutlaktır. Ülkemizde antisemitizme yer yoktur" dedi.

Scholz, "Aynı zamanda şunu da savunuyoruz: Her insanın yaşamı eşit değerlidir. Gazze'deki Filistinli sivil halkın acıları da bizlere üzüntü veriyor. Almanya en önemli insani yardım sağlayıcıları arasında yer almakta - ve bu yardımların hacmini hâlen arttırmış bulunmaktayız" diye ekledi.

DW/CÖ,HT

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