Erdoğan’ın adaylığı konusunda CHP’nin tutumu değişmedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeni bir dönem daha seçilmesi ile ilgili tartışmalara dair son açıklamasının bu konuyla ilgili parti tutumunda değişiklik anlamına gelmediği belirtiliyor. Bu çerçevede CHP’nin Erdoğan’ın adaylığına itiraz etmesi beklenmiyor.

Erdoğan’ın yeni bir dönem adaylığı ile ilgili tartışmalar son birkaç yıldır siyasi kulislerde zaman zaman gündeme gelmiş ancak siyasi partiler arasında şimdiye kadar önemli bir gündem maddesi olmamıştı.

Ancak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hafta sonu 2023 seçimlerinde adaylarının Erdoğan olduğunu belirtmesi ve Erdoğan'ın üçüncü kez aday olamayacağını iddia eden hukukçulara tepki göstererek, "En az üç dönem seçilebilmesi amacıyla gerekli yasal düzenlemenin yapılmasına var gücümüzle çalışır, bunu da başarırız" sözleri tartışmalara yeni bir boyut getirmişti.

Kılıçdaroğlu da ilk yaptığı açıklamada "Erdoğan'ın adaylığı için özel bir tartışma yapmayacağız. Tartışmalar artık geride kalmalı. Aday olmak istiyorsa buyursun gelsin" diyerek, partisinin bu konuya bakışını özetlemişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu'nun Fikret Bila'ya yaptığı açıklamalar

Ancak Kılıçdaroğlu’nun bugün Halk TV’den Fikret Bila’ya yaptığı yeni açıklamalar kulislerde CHP’nin tutumunun değişip değişmediği sorusuna yol açtı. Kılıçdaroğlu, "Eğer seçim normal zamanında yapılırsa Erdoğan üçüncü kez aday olamaz. Benim kastım Meclis’in erken seçim kararı alması halinde Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığına bir engel olmadığıdır. Yoksa zamanında seçim yapılırsa aday olmasına Anayasa engeldir" diye konuştu.

DW Türkçe’nin ulaştığı parti kaynakları CHP’nin bu konudaki tutumunun net olduğunu ve bunun da "Erdoğan’ı sandıkta yenmek" olduğunu belirtiyor. Kılıçdaroğlu’nun son açıklamalarının sadece bir durum tespiti niteliğinde olduğunu, bir tutum değişikliği anlamına gelmediğini söyleyen yetkililer, bu konuda siyasi bir tartışmaya girmeyeceklerini vurguluyor.

Erdoğan, 2014'te parlamenter sistem ve 2018 yılında ise cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi altında halk oyuyla cumhurbaşkanı seçilmişti.

CHP’li yetkililer, hukukçuların da Erdoğan’ın adaylığı konusunda ikiye ayrıldığını, bir kesimin anayasa metninin yazıldığı gibi uygulanması gerektiğini, diğer kesimin ise metnin yoruma açık olduğunu savunduğunu belirterek, parti açısından siyasi ve vicdani olarak Erdoğan’ın aday olabileceği fikrinin ağır bastığını belirtiyor.

Partili bir yetkili son tartışmaları suni bulduklarını söyleyerek, "Zaten erken seçim olacak, neden böyle bir gündemimiz olsun?" yorumunda bulunuyor.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da dün sorular üzerine, "3. kez değil 2. kez adaylık söz konusudur. Tartışmaların bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söyleyebilirim" demiş ve bu konuda bir makale yayımlayacağını belirtmişti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel

Özel: Siyasi tartışmaya girmeyeceğiz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise bugün Meclis’teki basın toplantısında, "Anayasaya bakıldığında sayın Erdoğan aslında aday olamıyor. Ama biz siyasi tartışmaya girmeyeceğiz. Biz kötü yazılmış bir metin üzerinden tartışmayacağız, çünkü bu siyasi bir mühendisliktir" diye konuştu.

Özel, "Erdoğan’ın aday olması ve onu yenerek siyasi başarıya imza atmak için gün saydıklarını” söyleyerek, "En büyük arzumuz karşımıza en güçlü şekilde çıkmasıdır. Yaratılmaya çalışılan suni tartışma üzerinden onlara istedikleri mağduriyet sunulmayacaktır" dedi.

Gülsen Solaker

©Deutsche Welle Türkçe