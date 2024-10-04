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İran'dan Ortadoğu'da ateşkes çabalarına şartlı destek

4 Ekim 2024

İran Dışişleri Bakanı Erakçi ülkesinin İsrail ile Hizbullah arasındaki ateşkes çabalarını, İsrail ile Hamas arasında da ateşkes görüşmeleri yürütülmesi halinde destekleyeceğini bildirdi.

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi (solda), konuğu olduğu Lübnan Parlamentosu Başkanı Nebih Berri ile karşılıklı oturuyor
Abbas Erakçi (solda) ve Nebih BerriFotoğraf: Hassan Ammar/AP Photo/picture alliance

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin İsrail ile Hizbullah arasındaki ateşkes çabalarını destekleyeceğini ancak bunun için İsrail ile Hamas arasında da eş zamanlı ateşkes müzakereleri yürütülmesi gerektiğini dile getirdi.  

Resmi temaslarda bulunmak üzere Lübnan'a giden Erakçi, hükümet yekilileriyle görüşmeleri sonrasında başkent Beyrut'ta yaptığı açıklamada, Lübnanlı yetkililerle, İsrail ile Hizbullah arasında geçici ateşkes meselesini ele aldıklarını belirtti. "Ateşkesin sağlanması amacıyla başka ülkelerle de temastayız" diyen Erakçi, "Ancak İsrail ile söz konusu ateşkes, Lübnan halkının haklarını dikkate alan, Hizbullah'ın da kabul edeceği bir ateşkes olmalı ve Gazze'de bir ateşkes ile aynı zamanda gerçekleşmeli" diye konuştu.

Fransa ve ABD'nin girişimi başarıya götürmedi

Bakan Erakçi, basın toplantısından önce Lübnan Başbakanı Necib Mikati ve Hizbullah'a yakınlığı ile bilinen Lübnan Parlamentosu Başkanı Nebih Berri ile bir araya geldi. Lübnan ile tarihsel yakınlığı bilinen Fransa ile ABD, Arap ve bazı Batılı devletler ile birlikte Eylül ayında İsrail ile Hizbullah'a üç haftalık ateşkes çağrısı yapmış ve "diplomasiye bir şans tanınmasını" talep etmişti.

Söz konusu çağrıdaki taleplerin aksine Lübnan'a yönelik saldırılarını yoğunlaştıran İsrail geçen hafta, aralarında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın da olduğu çok sayıda üst düzey Hizbullah yöneticisini öldürmüştü. Yoğun hava saldırılarına paralel olarak İsrail hafta başından bu yana Lübnan'ın güneyinde kara harekatı da yürütüyor.  

Lübnan'a yönelik saldırılarını yoğunlaştıran İsrail son haftalarda, aralarında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın da olduğu çok sayıda üst düzey Hizbullah yöneticisini öldürmüştü.Bir gösteride Hizbullah'ın öldürülen lideri Nasrallah''ın portresi görülüyor.
Lübnan'a yönelik saldırılarını yoğunlaştıran İsrail son haftalarda, aralarında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın da olduğu çok sayıda üst düzey Hizbullah yöneticisini öldürmüştü.Fotoğraf: Morteza Nikoubazl/picture alliance/NurPhoto

Erakçi: İran Lübnan'ın yanındadır

Bu gelişmelerin yaşandığı dönemde Lübnan'a giden İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Beyrut hükümetine "İran İslam Cumhuriyeti, Lübnan'daki dostlarının yanında sağlam şekilde durmaktadır" dedi. Tahran'ın, Lübnan'daki Şii toplumu ile Hizbullah milislerini desteklediğini ifade eden Erakçi, "Bunu kişisel olarak da dile getirmek gerekliydi" dedi. 

Hizbullah'ın destekçisi İran, geçen Salı akşamı İsrail'e 180 civarında füze fırlatmış. İsrail bunların büyük bir kısmının hava savunma sistemi "Demir Kubbe" tarafından imha edildiğini açıklamıştı. İsrail ayrıca İran'a yönelik intikam saldırısında bulunma hakkını saklı tuttuğunu ve bu saldırının, zamanı ve hedefi belirlendikten sonra gerçekleşeceğini duyurmuştu.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e saldırmasıyla başlayan Ortadoğu krizinde, Hizbullah da düzenli biçimde İsrail'e füzelerle saldırılar düzenliyor. Böylece Hizbullah, İsrail'in Gazze dışında ikinci bir cephede de savaşarak gücünün bölünmesini amaçlıyor.

 

AFP / ETO,ET

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