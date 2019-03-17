Endonezya’da sel felaketi

Endonezya'nın Papua eyaletinde aşırı yağışların neden olduğu sel felaketi, son verilere göre en az 73 kişinin ölümüne, 74 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Hükümet iki hafta süreyle olağanüstü hal ilan etti.

Bölgedeki afet önleme kurumundan yapılan açıklamada, yoğun yağışların ardından eyalet başkenti Jayapura yakınlarındaki çok sayıda koyun sular altında kaldığı bildirildi. Endonezya polisi de sel felaketiyle birlikte yer yer heyelan vakalarının yaşandığını duyurdu. Bölgeden yaklaşık 4 bin kişinin tahliye edildiği belirtiliyor.

Çamur, devrilen ağaçlar, yıkılan binalar ve kopan kaya parçalarının kurtarma ekiplerinin çalışmalarını engellediği bildiriliyor. Ekiplerin henüz ulaşamadığı bölgeler olduğu kaydedilirken, bu nedenle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Muson yağmurlarının uzun süre etkisinde kalan Endonezya’da, aşırı yağışlar sık sık sel felaketine neden oluyor. Son olarak geçen Ocak ayında da şu taşkınları ve heyelanlar nedeniyle Sulawesi Adası’nda yaklaşık 70 kişi hayatını kaybetmişti.

dpa, AFP / ET,BW

© Deutsche Welle Türkçe