Endonezya'da "seçimi kim kazandı" tartışması

Endonezya'da Cumhurbaşkanı Joko Widodo, resmi olmayan sonuçlara göre göreve ikinci kez seçildiğini açıklarken muhalif lider Prabowo Subianto seçimlere usulsüzlükler karıştırıldığı iddiasında bulunarak zaferini ilan etti.

Çarşamba günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kesin sonuçlarının Mayıs ayında açıklanması bekleniyor. Temsili sandıklarda yapılan hızlı sayımlara göre Cumhurbaşkanı Joko Widodo oyların yüzde 54'ünü alırken rakibi emekli general Prabowo'nun oyları yüzde 46'da kaldı.

Usulsüzlük suçlaması

Prabowo resmi olmayan sonuçlara karşı çıkarak 300 bini aşkın sandığın sayım sonuçlarına göre oy oranının yüzde 62 olduğunu iddia etti. Rakiplerini seçimlerde usulsüzlük yapmakla suçlayan Prabowo kendisini seçilmiş cumhurbaşkanı ilan etti. Emekli general, evinde yaptığı basın açıklamasında "Zaferimizi erkenden açıklıyoruz. Çünkü pek çok köy, kent, kasaba ve beldede usulsüzlük teşebbüsleri bulunduğuna dair kanıtlarımız var" diye konuştu.

İkinci kez göreve seçildiğini ilan eden Cumhurbaşkanı Joko Widodo ise Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'den kendisine tebrik mesajı geldiğini bildirdi.

Ordudan göstericilere uyarı

Prabowo destekçilerinin Cuma günü başkent Cakarta'nın merkezinde kutlama yapma planı nedeniyle güvenlik endişeleri arttı. Endonezya Genelkurmay Başkanı Hadi Tjahjanto "güvenlik güçlerinin güvenlik ve istikrarı sağlamaya hazır olduğu" uyarısında bulundu.

Genelkurmay Başkanı düzenlediği basın toplantısında, "Demokratik süreci zayıflatmaya yönelik kamu düzenini bozma teşebbüsleri ya da anayasaya aykırı eylemlere müsamaha gösterilmeyecek ve ivedilikle gerekli tedbirler alınacaktır" açıklaması yaptı.

Ülkede 16 siyasi parti, meclisteki 575 sandalye için yarışıyor. Seçimlerde oy kullanma hakkına sahip 193 milyon seçmenden 80 milyonu 1980 yılı sonrasında doğanlardan oluşuyor. Seçimlere katılım oranı yüzde 81 olarak gerçekleşti.

DW,dpa/BK,JD

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