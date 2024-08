En büyük oyun fuarı Gamescom başladı

Dünyanın en büyük bilgisayar oyunları fuarı Gamescom Almanya'nın Köln kentinde başladı. Açılış akşamı etkinlikleri dört binden fazla ziyaretçi çekti. Fuarın ilk günü "Kingdom Come: Deliverance II," "Call of Duty: Black Ops 6," ve "Dying Light: The Beast" gibi oyunların ön gösterimleri yapıldı.

Bu yıl 25 Ağustos Pazar günü sona erecek fuara giriş biletleri ziyaret günü ve saatine göre 9,5 eurodan başlıyor, 103 euroya kadar çıkıyor. Cumartesi günü için ise biletler açılışla birlikte tükendi.

Her yıl dünya çapından yüzbinlerce oyunseveri Köln'e çeken fuarı bu yıl 350 bin kişinin gezmesi bekleniyor. Geçen yıl ziyaretçi sayısı 320 bin olmuştu.

Bu yıl katılımcı firma sayısı da yüzde 15 artışla 1400 oldu. Katılımcıların 64 ülke ve bölgeden geldikleri belirtildi.

Gamescom fuarı 25 Ağustos'a kadar Köln'de oyunseverleri ağırlayacak Fotoğraf: Christoph Hardt/Panama Pictures/IMAGO

Küçük stüdyolar zorda

Açılışta "Call of Duty: Black Ops 6" oyununun Ekim 2025'te piyasaya çıkacağı kaydedildi. "Borderlands 4"ün gelecek yıl oyunseverlerle buluşacağının duyurulması açılış akşamının sürprizi oldu. İsveçli Machinegames de yeni "Indiana Jones" oyununun 9 Aralık'ta çıkacağını açıkladı.

Fuar, sektörde özellikle küçük stüdyoların finansal zorluklar yaşadığı bir döneme denk geldi. COVID-19 pandemisinin ardından oyun talebi düşerken maliyetler arttı. Dünya çapında yıl başından beri 11 bin 540 sektör çalışanının işini kaybettiği hesaplanıyor. Geçen yıl da 10 bin 500 iş kaybı yaşanmıştı.

dpa,AFP / MUK,HT

