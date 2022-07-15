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Sembol fotoğrafFotoğraf: Mehmet Guzel/AP/picture alliance
Hukuk ve AdaletAlmanya

En az 27 Alman vatandaşı Türkiye'den ayrılamıyor

49 dakika önce

Alman Federal Hükümetinin açıkladığı verilere göre, en az 27 Alman vatandaşı Türkiye'de haklarında var olan yurt dışı çıkış yasakları nedeniyle ülkeden ayrılamıyor.

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En az 27 Alman vatandaşının, haklarındaki yurt dışına çıkış yasakları nedeniyle Türkiye'den ayrılamadıkları belirtildi. Bu bilgi muhalefetteki Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen'in verdiği yazılı soru önergesine federal hükümetin verdiği yanıtta yer alıyor.

Hükümetin verdiği yazılı yanıtta en az 27 Alman vatandaşının Türkiye'yi terk edemediği ifade edilirken, 2022'de en az dört Alman vatandaşının da Türkiye'ye girişinin reddedildiği kaydedildi. Hükümetin yanıtında yurt dışı yasaklarının nedeni ve ülkeye girişlerin neden reddedildiğiyle ilgili bir bilgi paylaşılmadı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın 9 Haziran tarihli verilerine göre, Haziran başlangıcı itibarıyla toplamın 104 Alman vatandaşının Türkiye'den yaşadığı Almanya'ya geri dönemediği belirtilmişti. Bu insanların 55'inin Türkiye'de cezaevinde olduğu, 49'unun ise haklarında var olan yurt dışına çıkış yasağı nedeniyle ülkeyi terk edemedikleri ifade edilmişti.

Türkiye'den 214 Interpol arama talebi

Hükümetin verdiği yazılı yanıtta ayrıca, Almanya Federal Emniyet Teşkilatı'nın (BKA) bu senenin Ocak ayından Temmuz ayının başına kadar olan süreçte Türkiye'den gelen 214 Interpol arama talebini işleme koyduğu, bunlardan 204'ünün tutuklama talebi içerdiği belirtildi. 2021 senesinde Türkiye'den Almanya'ya toplam 321 talebin yapıldığı ifade edilirken, bu taleplerin nasıl sonuçlandığına dair bir bilgi paylaşılmadı.

Aynı zamanda Federal Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı olan Dağdelen, Türkiye tarafından Almanya'ya iletilen tutuklama taleplerinin sayısını, "son derece endişe verici" olarak nitelendirdi. Dağdelen, bu durumun "özellikle İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına karşı bir anlaşma olarak Türkiye ile yapılan kötü iade anlaşması arka planda düşünüldüğünde" endişe verici olduğunu ifade etti.

Geçen Haziran ayı sonunda Madrid'de düzenlenen NATO zirvesi öncesinde Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında üçlü mutabakat imzalanmıştı. Buna göre, Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine destek vermeyi kabul etmiş, Finlandiya ve İsveç ise başta PKK olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede somut adımlar atılması yönünde güvence vermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonraki bir açıklamasında "terör suçlularının iadesi"ne ilişkin verilmiş sözler olduğunu söyleyip, "Örneğin, İsveç 73 teröristi bize gönderecek" demişti. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ise bu iddialar konusunda açıklama yapmayı reddetmişti.

 

dpa,DW / DÇÜ,ET

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