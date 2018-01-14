 Ekvador′da 7.5 büyüklüğünde deprem | DÜNYA | DW | 22.02.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Ekvador'da 7.5 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 7.5 büyüklüğünde deprem yaşandı. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yok.

Arşiv

Arşiv

Peru ve Ekvador sınırında 7.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkezin deprem üssü, nüfusun yoğun olarak yaşamadığı Ekvador'un güneydoğusundaki Ambato olarak açıklandı. Yerin 132 metre derinliğindeki depremin geniş bir alanda hissedildiği belirtiliyor.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından tsunami tehdidi oluşmadığını açıkladı. İlk bilgilere göre depremde can ve mal kaybı da yaşanmadı.

Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, şu noktada deprem sonucu büyük çapta bir hasar oluşmadığı bilgisine sahip olduklarını söyledi. Ekiplerin seferber edildiğini belirten Moreno, sarsıntının tüm ülkede hissedildiğini söyledi.

Depremin merkez üssüne 157 kilometre uzaklıktan Cuenca'da yaşayan bir Ekvadorlu, depremin şiddetli sarsıntıya neden olduğunu söyledi. Bir başka Ekvadorlu ise depremin yaklaşık 30 saniye sürdüğünü anlattı.

Peru'nun güney kıyılarını 2018'de vuran 7.1 büyüklüğündeki deprem bir kişinin ölümüne neden olmuş, çok sayıda ev ve yol ağır hasar almıştı. 2016'da Ekvador'da olan 7.8'lik deprem ise 700 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

rtr/ÖA,HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Endonezya depreminde ölü sayısı 2 bin 100’ü geçti

Endonezya’da eylül ayı sonunda meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 2 bin 100’ü geçti. 1300’den fazla kişiden haber alınamıyor. (21.10.2018)  

Endonezya’da deprem ve tsunaminin bilançosu ağırlaşıyor

Endonezya’nın Sulawesi Adası’nı Cuma günü vuran 7,5 büyüklüğündeki deprem ve oluşan tsunami sonrası ölü sayısı artıyor. Palu şehrinde su seviyesi altı metre yükseldi. (01.10.2018)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Venezuela'da 7,3 büyüklüğünde deprem  

Benzer içerik

Peru Erdbeben Archiv 2007

Peru'da şiddetli deprem 14.01.2018

Peru'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Venezuelalıların bitmeyen kaçışı 21.08.2018

Ülkelerindeki ekonomik zorluklardan kaçan bir milyonu aşkın Venezuelalı, komşu ülkelere sığınmaya çalışıyor. Ancak komşu hükümetlerin pasaport zorunluluğu getirmesi yüz binlerce kişinin sınırda çaresizce beklemelerine yol açıyor. Zira birçok Venezuelalının pasaportu bulunmuyor.

Vulkan Lombok Evakuierung Bergsteiger

Endonezya'da 7 büyüklüğünde deprem 05.08.2018

Endonezya'nın turist adalarından Lombok'ta 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre üç kişi hayatını kaybetti.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

USA Haushalt l Kongress billigt Haushaltskompromiss (picture-alliance/AP Photo/S. Walsh)

Demokratlardan Trump'ın acil durum ilanına karşı önerge

Amerikan Kongresi'ndeki Demokratlar bugün Başkan Donald Trump’ın Meksika duvarı projesi için ülkede ulusal acil durum ilan etmesine karşı bir önerge verecekler. 

FOTO-GALERİ

Bildergalerie Women on view Exhibition Chaussee 36 | Franco Rubartelli (Courtesy Ira Stehmann Fine Art)

Seks satar: Reklamcılıkta kadının nesneleştirilmesi

"Sergilenen Kadınlar" sergisi, bazı fotoğrafçıların kadınları nasıl arzu objesi olarak işlediğine ışık tutuyor.  