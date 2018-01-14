Ekvador'da 7.5 büyüklüğünde deprem

Peru ve Ekvador sınırında 7.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkezin deprem üssü, nüfusun yoğun olarak yaşamadığı Ekvador'un güneydoğusundaki Ambato olarak açıklandı. Yerin 132 metre derinliğindeki depremin geniş bir alanda hissedildiği belirtiliyor.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından tsunami tehdidi oluşmadığını açıkladı. İlk bilgilere göre depremde can ve mal kaybı da yaşanmadı.

Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, şu noktada deprem sonucu büyük çapta bir hasar oluşmadığı bilgisine sahip olduklarını söyledi. Ekiplerin seferber edildiğini belirten Moreno, sarsıntının tüm ülkede hissedildiğini söyledi.

Depremin merkez üssüne 157 kilometre uzaklıktan Cuenca'da yaşayan bir Ekvadorlu, depremin şiddetli sarsıntıya neden olduğunu söyledi. Bir başka Ekvadorlu ise depremin yaklaşık 30 saniye sürdüğünü anlattı.

Peru'nun güney kıyılarını 2018'de vuran 7.1 büyüklüğündeki deprem bir kişinin ölümüne neden olmuş, çok sayıda ev ve yol ağır hasar almıştı. 2016'da Ekvador'da olan 7.8'lik deprem ise 700 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

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