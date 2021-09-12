Peru Cumhuriyeti, Güney Amerika'nın batı kıyısında bir ülkedir. Yaklaşık 31 milyon nüfuslu ülkenin başkenti Lima, para birimi Nuevo Sol'dur.

Peru, kuzeyde Ekvador ve Kolombiya, doğuda Brezilya, güneydoğuda Bolivya, güneyde Şili ve batıda Büyük Okyanus ile çevrilidir. 1.285.216 kilometrekare yüzölçümüne sahip ülkede resmi dil İspanyolca olmakla birlikte, Quechua ve Aymara gibi yerli diller de resmi olarak tanınmaktadır. DW Türkçe'nin Peru ile ilgili aktardığı haber ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.