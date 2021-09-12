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Peru

Peru Cumhuriyeti, Güney Amerika'nın batı kıyısında bir ülkedir. Yaklaşık 31 milyon nüfuslu ülkenin başkenti Lima, para birimi Nuevo Sol'dur.

Peru, kuzeyde Ekvador ve Kolombiya, doğuda Brezilya, güneydoğuda Bolivya, güneyde Şili ve batıda Büyük Okyanus ile çevrilidir. 1.285.216 kilometrekare yüzölçümüne sahip ülkede resmi dil İspanyolca olmakla birlikte, Quechua ve Aymara gibi yerli diller de resmi olarak tanınmaktadır. DW Türkçe'nin Peru ile ilgili aktardığı haber ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

28.02.2017 February 28, 2017 - Lima, Per - 28 DE FEBRERO DE 2017..ABIMAEL GUZMAN REYNOSO , JEFE Y MIEMBRO DEL MRTA ES JUZGADO EN LA BASE NAVAL DEL CALLAO.AQUI EST CON PARTE DE LA CUPULA TERRORISTA ...FOTO : ROLLY REYNA / EL COMERCIO PERU |

Aydınlık Yol lideri Guzman cezaevinde hayatını kaybetti 12.09.2021

Perulu Marksist gerilla örgütü Aydınlık Yol'un kurucusu ve lideri Abimael Guzman tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybetti.
Images of the 125 doctors who have died during the COVID-19 pandemic in Peru, are displayed outside Peru's Medical College (CMP) in Lima on August 13, 2020. - Peru is the third-worst affected country in Latin America -- after Brazil and Mexico -- by the coronavirus pandemic with nearly half a million cases and more than 21,500 deaths. (Photo by Ernesto BENAVIDES / AFP) (Photo by ERNESTO BENAVIDES/AFP via Getty Images)

Lambda varyantı Latin Amerika'nın korkulu rüyası 23.06.2021

Bilim insanları bulaşıcı özelliği yüksek Delta varyantına karşı dikkatli olunması çağrısı yaparken Latin Amerika'da ortaya çıkan Lambda varyantı endişeleri artıyor. Lambda ne kadar tehlikeli?
JANUARY 28th 2021: The COVID-19 vaccine made by Pfizer and BioNTech appears to retain its effectiveness against the coronavirus variant mutations that have recently emerged in The United Kingdom and South Africa, according to a press release from the firms. - File Photo by: zz/STRF/STAR MAX/IPx 2020 12/18/20 Pfizer Inc. continues the initial rollout and worldwide distribution of the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine. Here, a view of Pfizer World Headquarters in Midtown Manhattan, New York City on December 15, 2020 - with signs of phrases proclaiming that scientific breakthroughs and medical advancements will defeat coronavirus. (NYC)

Pfizer: Kahraman mı fırsatçı mı? 24.02.2021

Küresel ilaç şirketi kısa süre içinde Covid-19 aşısını geliştirmeyi başardı. Ancak aşı tedariği konusunda şirkete yönelik çok sayıda eleştiri var. Peki şirketin kârı toplum sağlığının önüne mi geçiyor?
Bildnummer: 53573439 Datum: 03.11.2009 Copyright: imago/Xinhua Elizabeth Astete Rodriguez, under-secretary for Economic Affairs of the Ministry of Foreign Affairs of Peru, speaks at the closing ceremony of the Second Beijing Forum on Human Rights in Beijing, capital of China, Nov. 3, 2009. (Xinhua/Jin Liangkuai) (zcq) (2)CHINA-BEIJING-HUMAN RIGHTS FORUM-CLOSE (CN) PUBLICATIONxNOTxINxCHN People kbdig xkg 2009 quer Bildnummer 53573439 Date 03 11 2009 Copyright Imago XINHUA Elizabeth Rodriguez Under Secretary for Economic Affairs of The Ministry of Foreign Affairs of Peru Speaks AT The CLOSING Ceremony of The Second Beijing Forum ON Human Rights in Beijing Capital of China Nov 3 2009 XINHUA Jin Liangkuai zcq 2 China Beijing Human Rights Forum Close CN PUBLICATIONxNOTxINxCHN Celebrities Kbdig xkg 2009 horizontal

Bakan halktan önce aşılandı diye istifa etti 15.02.2021

Peru'da bazı siyasilerin halktan önce aşılandıklarının ortaya çıkmasıyla patlak veren skandalda Sağlık Bakanının ardından Dışişleri Bakanı da istifa etti.
August 15, 2020*** TOPSHOT - Frontline COVID-19 coronavirus warriors such as health workers, patients ambulance drivers, crematorium workers, wearing Personal Protective Equipment (PPE) suits hold Indian national flags as part of the Independence Day celebrations in Kolkata on August 15, 2020. - India's Prime Minister Narendra Modi issued a new warning to China over deadly border tensions on August 15, using his most important speech of the year to promise to build a stronger military. (Photo by Dibyangshu SARKAR / AFP) (Photo by DIBYANGSHU SARKAR/AFP via Getty Images)

Covid-19: Dünyada neler oluyor? 23.08.2020

Koronavirüs salgınında vaka sayıları artmaya devam ediyor. Hindistan'da rekor artış kaydedilirken, Güney Kore'de önlemler sıkılaştırıldı. Fransa Sağlık Bakanı ise hastalığın gençler arasında yayıldığını bildirdi.

Altın madenciliği Amazonları çöle çevirdi 23.12.2019

Amazonlarda bazı bölgelerde toprak bir daha ağaç yetişmeyecek şekilde verimsizleşti. Kullanılan civa ise toprağa işledi. Ancak bazı bilim insanları ve çevre örgütleri, Peru Amazonlarındaki 42 hektarlık bir alanı bugüne kadarki en büyük ağaçlandırma çalışmasının bir parçası olarak, yerli fidelerle donattı.

08.06.2019, Kolumbien, Cucuta: Venezolaner zeigen ihre Ausweise, während sie Schlange stehen, um die Brücke Simon Bolivar nach Cucuta, Kolumbien zu überqueren. Venezuelas Präsident Maduro ordnete die teilweise Wiederöffnung der Grenze an. Im Streit um humanitäre Hilfe für das krisengebeutelte Land hatte Maduro im Februar die Grenzen zu den Nachbarländern dichtgemacht. Die Opposition um den selbst ernannten Interimspräsidenten Guaidó hatte damals versucht, Hilfsgüter über die Grenze nach Venezuela zu schaffen. Foto: Ferley Ospina/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

On binlerce Venezuelalı Kolombiya’ya akın etti 09.06.2019

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun talimatı ile Cumartesi günü kısmen yeniden açılan Venezuela-Kolombiya sınır kapılarından bir günde yaklaşık 37 bin Venezuelalı geçti.

ARCHIV - 25.01.2016, Peru, Lima: Alan Garcia, ehemaliger Präsident von Peru, spricht bei einem Forum. Der frühere peruanische Staatschef Garcia hat politisches Asyl in Uruguay beantragt. Zuvor hatte ein Gericht Garcia wegen einer laufenden Geldwäsche-Ermittlung für 18 Monate untersagt, das Land zu verlassen. Foto: Vidal Tarqui/Agentur Andina/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Peru eski Devlet Başkanı Garcia intihar etti 17.04.2019

Yolsuzluk yaptığı iddia edilen Peru eski Devlet Başkanı Alan Garcia kendisini tutuklamak için polislerin evine geldiği sırada intihar etti. Garcia hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Former President of Peru, Alejandro Toledo, left, attends the New Economy Forum Globalization Dialogues in New York, Wednesday, May 24, 2017. (AP Photo/Mary Altaffer) |

Eski devlet başkanı Toledo ABD’de gözaltına alındı 19.03.2019

Güney Amerika ülkelerinden Peru’nun eski devlet başkanı, firari Alejandro Toledo Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde aşırı alkollü olduğu için geçici bir süre gözaltına alındı.
December 19, 2016 - Tonsupa, Esmeraldas, Ecuador - In Tonsupa coastal zone of the province of Emeraldas, residents try to rescue their belongings after the swarm of earthquakes, in Tonsupa, Monday December 19, 2016. The last recorded earthquake was 5.9 degrees on the Rchter scale. Tonsupa Ecuador PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAn230 20161219_zaa_n230_049 December 19 2016 Esmeraldas Ecuador in Coastal Zone of The Province of Residents Try to Rescue their belonging After The swarm of earthquakes in Monday December 19 2016 The Load Recorded Earthquake what 5 9 Degrees ON The Scale Ecuador PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY 20161219_zaa_n230_049

Ekvador'da 7.5 büyüklüğünde deprem 22.02.2019

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 7.5 büyüklüğünde deprem yaşandı. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yok.

Venezuelalıların bitmeyen kaçışı 21.08.2018

Ülkelerindeki ekonomik zorluklardan kaçan bir milyonu aşkın Venezuelalı, komşu ülkelere sığınmaya çalışıyor. Ancak komşu hükümetlerin pasaport zorunluluğu getirmesi yüz binlerce kişinin sınırda çaresizce beklemelerine yol açıyor. Zira birçok Venezuelalının pasaportu bulunmuyor.

Peru'daki eski medeniyetlere ışık tutan keşif 08.06.2018

Güney Amerika ülkesi Peru'da arkeologlar en az 30 çocuğun ve 150 lamanın kemiklerini buldu. Kalıntıların Çimu medeniyetinin hüküm sürdüğü 15. yüzyıldan kalma olduğu düşünülüyor.

92 yaşındaki Perulu futbol antrenörü 08.03.2018

92 yaşındaki Perulu kadın futbol antrenörü bugüne kadar hiç ara vermeden küçük çocukları yetiştiriyor. En az 1000 kadar çocuk çalıştırdı ve ölene kadar devam edeceğini söylüyor.

Bildunterschrift:A woman takes care of her stuffs next to a car submerged by ruins toppled by an earthquake one day before, 16 August, 2007 in Ica south of Lima. Powerful aftershocks rattled rescuers as they clawed through rubble Friday in a desperate search for survivors two days after a massive earthquake claimed some 500 lives in Peru. With unidentified bodies still lining the streets of Pisco and other towns in the zone worst hit from the 8.0 magnitude quake, Peruvian authorities launched an international appeal for help to back their own relief operation. AFP PHOTO / ATN - Carlos Lezama (Photo credit should read CARLOS LEZAMA/AFP/Getty Images)

Peru'da şiddetli deprem 14.01.2018

Peru'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Eski devlet başkanına af öfkeye yol açtı 26.12.2017

Peru'da yolsuzluk ve insan hakları ihlalleri nedeniyle 25 yıl hapse mahkum edilen eski devlet başkanı Alberto Fujimori’nin affedilmesi tepkiye yol açtı. Protestoların ikinci gününde polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Kaplumbağaların umudu yapay sahiller 06.12.2017

Peru’nun Madre de Dios bölgesinde yaşayan podocnemis unifilis türü nehir kaplumbağaları yok olmak üzere. Kaplumbağa yumurtalarının satışı artık yasaklandı ama uygulamalar yeterli değil. Çevreciler yumurtaları korumaya aldı.
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