Ecowas: Nijer'de darbecilerle müzakere yürütülecek

Batı Afrika Ekonomik Topluluğu'nun (Ecowas) Nijerya'nın başkenti Abuja'da bugün düzenlediği zirveden Nijer'de askeri darbeden sonra kurulan yeni hükümetle diplomatik temas kurulması kararı çıktı.Nijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu, Ecowas'ın Nijer'deki yeni iktidar da dahil tüm tarafları ciddi müzakereler için bir araya getirmesi gerektiğini vurguladı. Tinubu, müzakerelerin amacanın ise, yönetimin yeniden Devlet Başkanı Muhammed Bazoum'a geçmesi olduğunu söyledi.

Zirvede bir B planı üzerinde de duruldu. Ecowas üyelerinin Devlet Başkanlarının, ordularına Nijer'de düzenlenmesi muhtemel bir operasyon için derhal bir müdahale birliği kurması talimatını verdiği belirtildi. Tinubu, bu hamleyi zirvede şu sözlerle açıkladı: "Hiçbir opsiyon ihtimal dışı görülmüyor. Buna son çare olarak zor kullanmayı devreye sokmak da dahil."

15 Ecowas üyesinin Nijer'deki durumu değerlendirmek üzere bir araya geldiği zirveye Brundi ve Moritanya'nın Devlet Başkanları da katıldı. Almanya Dışişleri Bakanlığı Afrika Sorumlusu Christoph Retzlaff da zirvede gözlemci olarak bulundu.

Nijer'in komşuları askeri müdaheleye karşı

Nijer'de ordu, 26 Temmuz'da Devlet Başkanı Bazoum'u devirerek yönetime el koymuştu. Ecowas, Bazoum'un görevine iade edilmesi için geçtiğimiz Pazar gününe kadar süre tanımış, demokrasiye dönülmemesi halinde son seçenek olarak askeri müdahale tehdidinde bulunmuştu. Nijer’in komşusu Cezayir bu tür bir müdahaleyi kategorik olarak reddederken kendileri de darbe sonucu yönetime el koyan iktidarlarla yönetilen Mali ve Burkina Faso da bu adıma karşı çıkmış, bu tür bir müdahelenin kendi ülkelerine karşı da savaş ilanı olacağını belirtmişti.

Ecowas'ın düzenlediği zirveden hemen önce Nijer'de darbeciler yeni bir hükümetin iş başına getirildiğini duyurmuştu. Sivil ve askerlerden oluşan kabinede 20 üye yer alıyor. Nijer ordusu Pazartesi günü ekonomist ve eski Maliye Bakanı Ali Mahaman Lamine Zeine'yi başbakan olarak atadığını ilan etmişti. Perşembe günü devlet televizyonunda okunan açıklamaya göre, iktidardaki Anavatanı Koruma Ulusal Konseyi'nden (CNSP) General Salifou Mody Savunma Bakanı, Mohamed Toumba ise İçişleri Bakanı olarak kabinede yer alacak.

DW/SÖ,TY

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