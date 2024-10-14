DW muhabirine Düsseldorf'ta saldırı

Almanya'nın uluslararası yayın kuruluşu Deutsche Welle'nin (DW) Arapça Servisi'nin muhabirlerinden Adonis Alkhaled, Cuma gecesi Düsseldorf'ta gerçekleşen bir konserde saldırıya uğradı.

Alkhaled, Suriyeli müzisyen Al Shami ile yaptığı bir röportaj sırasında gerçekleştiğini söylediği saldırıda, güvenlik görevlilerinin kendisini ve iş arkadaşını önce tehdit edip aşağıladığını ifade etti. Homofobik hakaretlere maruz kalan Alkhaled, saldırganların aynı zamanda DW kurumuna hakaret ettiğini de aktardı. Yaptıkları röportajı güvenlik gerekçesiyle yarıda bıraktığını aktaran gazeteci, bir grup güvenlik görevlisi tarafından röportaj yaptığı alandan itilip kakılarak uzaklaştırıldı. Saldırganların birinin fiziksel şiddetine de maruz kalan Alkhaled, bir hastanenin acil servisine kaldırıldı.

Cumartesi sabahı taburcu edilen Alkhaled, saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Polis, hâlihazırda inceleme başlattı.

Yaşadıklarından hem organizatör hem de sanatçıyı sorumlu tutan Alkhaled, "Orada olan herkesin güvenliğini sağlama vazifeleri var. Buna, basına güven ve saygı çerçevesinde muamele edilmesi de dahil. Güvenlik ekibinin, gerilimi düşerecek önlemlere başvurmak yerine sürekli olarak saldırgan davrandığı bu olay, bir yönetim başarısızlığına işaret ediyor" dedi.

DW'den kınama

DW Genel Müdürü Peter Limbourg, olayı şiddetli bir biçimde kınadığını söyledi. Pazar günü yayımlanan basın açıklamasında, Limbourg, "Bu suç yalnızca tiksindirici bir şiddet eylemi değil, aynı zamanda basın özgürlüğüne yapılmış bir saldırıdır. Failler ve kışkırtıcılar, hukuk devletinin tüm gücünü hissetmek zorundadır" diye konuştu. Limbourg, "Tüm DW çalışanları, yaralanan iş arkadaşımız ile dayanışma içerisindedir" dedi.

DW yönetimi, olayın video görüntülerinin "güvenli bir ortama alındığını ve değerlendirileceğini" söyledi.

Müzisyen Al Shami'nin basın sözcüsü, "Al Shami ve ekibi, özellikle de gazetecileri hedef alan her türlü şiddet ve tehdidi açık bir biçimde kınamaktadır" dedi. Basın sözcüsü, olayın gerçekleştiği zamana ilişkin ise "Bahsettiğiniz olaylar, röportaj bittikten ve ekibimiz DW ekibinden ayrıldıktan sonra gerçekleşmiştir" diye konuştu.

DW/BÜ, JD

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