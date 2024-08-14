DSÖ maymun çiçeği için acil durum ilanını görüşüyor

Afrika'da hızla yayılan mpox virüsü nedeniyle uluslararası acil durum ilan edilmesi gündemde. DSÖ bugün bu gündemle toplandı.

Afrika'da maymun çiçeği (mpox) virüsü vakalarında hızlı artış gözleniyor. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Salı günü kıta genelinde "halk sağlığı acil durumu" uyarısı yaptı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de bugün mpox salgını nedeniyle uluslararası acil durum ilan edip etmemeyi ele alıyor.

Bu yılın başından beri Afrika'da 15 bin mpox vakası görüldü, 461 can kaybı rapor edildi. Kurbanların çoğunun Kongo'lu çocuklar olduğu belirtildi.

Uzmanlar acil durum ilanının hastalıkla mücadelede daha fazla kaynağa erişim imkanı sağlayacağını söylerken yetersiz aşı stoku endişeye neden oluyor. CDC geçen hafta salgınla mücadele için Afrika Birliği'nden 10 milyon dolar fon sağlandığını duyurdu, bu yıl için 3 milyon doz aşı temini planlandı.

Ancak hastalığın en çok görüldüğü Kongo'ya kısa vadede sadece 65 bin doz aşı ulaştırılabileceği değerlendiriliyor. Ülkede sağlık sistemi halihazırda kızamık ve kolera salgını baskısı altında.

Virüs ilk olarak 1970'de yine Kongo'da keşfedilmişti.

Ocak 2022'den bu yana bin 456 can kaybına yol açtığı değerlendirilen hastalığın seyri dünya çapında izleniyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel de özellikle Kongo'daki durumu yakından takip ettiklerini bildirdi.

Türkiye Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü internet sitesinde yer alan 12 Ağustos tarihli bilgilendirme notunda hastalığın ateş, eklem ağrısı ve yaygın döküntü gibi semptomlara yol açtığı kaydediliyor.

AFP,DW,Reuters / MUK,BK

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