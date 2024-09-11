Dresden'de köprü çöktü, sıcak su hattı kesildi

Almanya'nın Dresden kentinde 100 metre uzunluğunda bir köprü kısmen çöktü. Yetkililer olayda kimsenin yaralanmadığını ancak köprünün kalanının çökme tehlikesinin bulunduğunu aktardı.

Dresden'in tarihi merkezi ile şehrin diğer bölgelerini birbirine bağlayan Elbe Nehri üzerindeki Carola Köprüsü gece saat 03:00 civarında yıkıldı. Bölge itfaiyesinin sözcüsü Michael Klahre, "Hâlâ kalan kısımların yıkılma riski var" diyerek vatandaşlara bölgeden uzak durmaları uyarısı yaptı.

Neden çöktüğü henüz bilinmeyen köprü üzerinde o saatte kimse bulunmuyordu. Alman haber ajansı dpa son tramvayın çökmeden sadece 18 dakika önce köprüden geçtiğini aktardı.

Carola Köprüsü üzerinde yaya ve demir yolu bulunun kısım çöktü Fotoğraf: Matthias Rietschel/REUTERS

Yetkililer enkaz üzerinde incelemelerini sürdürürken nehir trafiği aksadı, kargo ve turizm tekneleri geçiş için bekliyor.

Çöken kısımda tramvay ve yaya yolu bulunuyordu, otomobil ve diğer taşıtlara ayrılan bölüm ise zarar görmedi. Şehrin iki yakası arasında toplam dört köprü bulunuyordu.

Öte yandan enkaz yığını şehre ulaşan sıcak su borularına zarar verdi, yerel idare kente gün boyu sıcak su verilemeyeceğini açıkladı.

İnşaatı 1971'de tamamlanan Carola Köprüsü ismini Saksonya Kralı Albert'in eşinden alıyor.

AFP,AP / MUK,JD

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