Dolar ve euroda yeni rekor

Türk Lirası'nın dolar ve euro karşısındaki değer kaybı sürüyor. Dolar sabah saatlerinde 23,40, euro ise 25,70 lira ile yeni bir rekor kırdı.

Türkiye'de kurlarda Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında başlayan yükseliş bugün de devam ediyor. Dolar sabah saatlerinde 23,40, euro ise 25,70 liranın üstüne çıkarak yeni bir zirveye ulaştı.

Kurlarda dün yaklaşık yüzde 7'lik artışla Türk Lirası bir yıldan sonra sert bir değer kaybına uğramıştı. Döviz kurlarındaki bu tırmanışla birlikte Türk Lirası'nın 14 Mayıs seçimlerinden bu yana değer kaybı yüzde 10'un üzerine çıktı.

Kurlardaki artış üzerine Twitter'da #Euro24 ve #Dolar/TL etiketleri açıldı.

Ekonomist Özgür Demirtaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dolar-TL'nin ekonominin iyi olduğu algısını oturtmak için GERÇEKTE olduğu değerin altında tutulması ve baskılanması büyük hata idi. Bırakın ilk anda bi 25'e gitsin. Sonrada neden bunların olduğunun muhakemesini doğru yapıp problem çözülsün" paylaşımında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada sabırlı olunmasını istedi. Şimşek, "Hükümetimizin üstesinden gelemeyeceği hiçbir sorun yoktur. Plan ve program dahilinde, belirlediğimiz ilkeler çerçevesinde emin adımlarla çıktığımız bu yolda hedeflerimize inşallah herkesin desteğini alarak ulaşacağız. Ancak biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.

Şimşek'in görevi eski Bakan Nuraddin Nebati'den devralırken Türkiye'nin "rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeceği kalmadığı" yönündeki açıklaması hükümetin ekonomide ortodoks politikalara döneceğinin sinyali olarak yorumlanmıştı.

Uzmanlara göre kur hareketi seçim öncesinde çok ciddi bir şekilde, alternatif finansal araçlar vasıtasıyla baskılandı. Şu anda görülen yükseliş, TL'nin uzaklaşmış olduğu gerçek değerine yakınlaşması anlamına geliyor. Ekonomistler, TL'deki düşüşün ana nedeni olarak Erdoğan'ın düşük faiz ısrarını görüyor.

Yükseliş ne kadar devam eder?

Seçimlerin ardından dolar/TL'de yükseliş ivmesi görülürken yabancı kurumlar da dolar/TL beklentilerini revize etmişti. Commerzbank yıl sonu dolar/TL tahminini 20 seviyesinden 25'e yükseltirken, 2024 yıl sonu beklentisini 30 olarak açıkladı. Goldman Sachs ise 3 Haziran tarihli raporunda üç aylık dolar/TL tahminini 19'dan 23'e, altı aylık tahminini 21'den 25'e, on iki aylık tahminini de 22'den 28'e yükseltti.

DW / HT,PÜ,JD

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