 Doğu Ukrayna’da Noel ateşkesi | DÜNYA | DW | 28.12.2018

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DÜNYA

Doğu Ukrayna’da Noel ateşkesi

Ukrayna’nın doğusunda ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalara Noel nedeniyle ara verildi. Ateşkesi memnuniyetle karşılayan Almanya ve Fransa, Rusya’dan alıkoyduğu Ukraynalı denizcileri serbest bırakmasını istedi.

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Rusya'nın alıkoyduğu Kerç Limanı'ndaki Ukrayna gemileri

Ukrayna'nın doğusunda Rusya destekli ayrılıkçılarla Ukrayna Silahlı Kuvvetleri arasında yaşanan çatışmalara Noel nedeniyle ara verildiği bildirildi. Ayrılıkçılarla barış müzakerelerinde Ukrayna'yı temsil eden Yevgeni Marçuk, "Bu ateşkesten mümkün olduğunca zarar gören altyapıların onarımına yönelik yararlanılması gerektiğini vurguladık. Ne yazık ki bu yapıların sayısı oldukça fazla" diye konuştu.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), ateşkesin bitimine ilişkin bir tarih belirlenmediğini ve Ortodoksların Noel'i kutladığı 7 Ocak ile sınırlandırılmadığını açıkladı.

Ostukraine Zolotoye-5 village Separatisten Ruine

Doğu Ukrayna, Zolotoye'de bir köy

Merkel ve Macron: Rusya Ukraynalı denizcileri derhal serbest bırakmalı

Almanya ve Fransa ateşkes kararını memnuniyetle karşıladı. Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ortak açıklamasında, yaklaşan Noel yortusunun "tarafların, uzun süredir çatışmalardan ve sonuçlarından muzdarip olan sivil halkın ihtiyaçlarına odaklanmaları için bir vesile" olması gerektiği vurgulandı.

İki lider ayrıca Rusya'nın Kerç Boğazı'nda yaşanan gerilim sonrası alıkoyduğu Ukraynalı mürettabatı "derhal ve koşulsuz biçimde serbest bırakmasını" talep etti. Açıklamada, "Kerç Boğazı'ndan tüm gemilerin güvenli, özgür ve engelsiz geçişini ve yasadışı biçimde alıkonulan Ukraynalı denizcilerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılmasını talep ediyoruz" denildi. Merkel ile Macron'un açıklamasında, "alıkonulan mürettabatın da yaklaşan Noel'i ve yılbaşını aileleriyle geçirmeye hakkı olduğu" belirtildi.

Ostukraine Donezk Aufäumarbeiten nach Artilleriebeschuss

Donetsk kentinde halk top ateşiyle yıkılan binaların enkazını kaldırmaya çalışırken

Kırım'ın Ukrayna sınırına 60 kilometrelik güvenlik çiti

Diğer yandan Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ın Ukrayna sınırında yaklaşık 60 kilometre uzunluğunda bir çit inşa edildi. Kırım parlamento sözcüsü Rus haber ajansı Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada Kiev'in beklenmedik hamlelerine karşı halkı korumak için bu adımı attıklarını söyledi. Sözcü, çitin güvenlik seviyesini belirgin biçimde yükselteceğini sözlerine ekledi.

Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı grupları destekleyen Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon, Moskova'nın 2014 yılında Kırım'ı ilhakı ile yükselmişti. Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalarda yaklaşık 10 bin kişi hayatını kaybetmişti.

DW,dpa/SÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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