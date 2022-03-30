Doğal gaz paniği: Almanya "Erken uyarı seviyesine" geçti

Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya kalan Rusya'nın askeri müdahaledeki ısrarını sürdürmesi bu ülkeden doğal gaz temin eden ülkelerde enerji sıkıntısı yaşanacağına yönelik endişeleri artırıyor.

Bu nedenle Almanya, "Doğal gaz acil durum planı" kapsamında "erken uyarı seviyesine" geçildiğini duyurdu. Ekonomi Bakanı Robert Habeck bugün Berlin'de yaptığı açıklamada, halihazırda doğal gaz konusunda bir darboğaz yaşanmadığını, tedarik güvenliğinin sağlandığını ancak yine de Rusya tarafından tansiyonun yükseltilmesi ihtimaline karşı hazırlıklı olunması ve önlemlerin artırılması gerektiğini vurguladı.

Robert Habeck, önlemleri açıkladı

Krizin aşamalarını tanımlayan uyarı sınıflandırmasında, “erken uyarı seviyesi“ krizin ilk aşaması olarak tanımlanıyor. Tedarik üzerinde herhangi bir hükümet kısıtlaması öngörmeyen bu seviye, yetkililer ve gaz tedarikçileri arasındaki işbirliğini olası bir tedarik sıkıntısı durumuna karşı güçlendirmeyi öngörüyor. Uyarı seviyelerinin ancak üçüncü aşamasında hükümet sanayiye kısıtlamalar getirebiliyor.

Habeck konuya ilişkin “Rusya tarafından bu (ruble ile ödeme) gerçekleşmediği durumda tedariğin kesileceğine yönelik açıklamalar var. Bu duruma karşı hazırlıklı olmak için, gaz düzenlemeleri kapsamında 'erken uyarı seviyesi' bildiriyorum” dedi. Bakan, söz konusu uyarı seviyesi kapsamında oluşturulacak bir kriz masasının durumu günlük olarak değerlendireceğini belirtti.

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Bu kararın yalnızca önlem amaçlı olduğunu ve doğal gaz depolarının mevcut durumda yüzde 25'inin dolu olduğunu söyleyen Habeck, işletmelere ve tüketicilere gaz ve enerji tasarrufu çağrısı yaptı. “Tasarruf edilen her Kilowatt saat yardımcı olur” ifadelerini kullandı.

Rusya, önümüzdeki süreçte doğal gaz ücretlerinin ruble ile tahsil edileceğini açıklamıştı. AB ise bunun sözleşmeye aykırı olduğunu, mukaveleler gereği ödemelerin euro veya dolar üzerinden yapılacağını savunuyor.

AP, rtr /AI, TY

© Deutsche Welle Türkçe