Doğal gaz krizi: Almanya "alarma" geçti

Almanya, Rus doğal gazındaki kesintiler üzerine ulusal acil durum planındaki risk seviyesini ikinci en yüksek aşamaya yükseltiyor. Ekonomi Bakanı, vatandaşlara kışa hazırlık için gaz tüketimini azaltma çağrısı yaptı.
Almanya, Rus doğal gazındaki kesintiler üzerine üç aşamalı acil durum planında ikinci en yüksek seviye olan "alarm" aşamasına geçiyor.
Almanya'nın acil durum planında seviye yükseltme kararı almasıyla ilgili açıklamada bulunan Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Moskova'yı Batı'nın Ukrayna'ya verdiği destekten dolayı doğal gazı Almanya'ya karşı "bir silah olarak" kullanmakla suçladı. Alman bakan, "Gaz tedarikinin azaltılması bize (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin tarafından yöneltilen bir ekonomik saldırıdır... Kendimizi buna karşı savunacağız. Ancak ülkemiz zorlu bir yoldan geçmek zorunda kalacak" dedi.