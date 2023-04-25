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Sembol fotoğrafFotoğraf: Reuters/S. Kayar
PolitikaTürkiye

Diyarbakır merkezli soruşturma kapsamında 21 ilde operasyon

2 saat önce

Diyarbakır merkezli bir soruşturma kapsamında 21 ilde operasyonlar düzenlendi. Aralarında gazeteci, siyasetçi ve avukatların da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Dosyaya gizlilik kararı getirildi.

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında Diyarbakır, Batman, Mardin ve Şanlıurfa'nın da aralarında bulunduğu 21 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda, aralarında gazeteci, siyasetçi ve avukatların da bulunduğu çok sayıda kişi ile ilgili gözaltı kararı verildi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, şu ana dek toplam 216 kişi hakkında gözaltı kararı alınırken, 126 kişiye de gözaltı uygulandı. Ayrıca dosya hakkında gizlilik kararı alındı.

Gözaltına alınanlar arasında, 2017 yılı Nevruz kutlamaları esnasında polis tarafından öldürülen Kemal Kurkut'un vurulma anını fotoğraflayan gazeteci Abdurrahman Gök, Mezopotamya Haber Ajansı çalışanları, Yeni Yaşam Gazatesi Yazı İşleri Müdürü Osman Akın, Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) Diyarbakır Şube Eş Başkanı Avukat Halise Dakalı, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz'in basın danışmanı Sezen Mercan, Amed Şehir Tiyatrosu sanatçıları ve bazı HDP'li siyasetçiler olduğu öğrenildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınanların evlerinde arama faaliyetlerinin devam ettiği belirtiliyor.

Diyarbakır Barosu'ndan açıklama

Diyarbakır Barosu da Twitter hesabından gözaltılarla ilgili bir açıklama yaptı. Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliğinin verdiği arama ve gözaltı kararına istinaden avukatların, gazetecilerin ve hak savunucuların evlerine baskınlar yapıldığına işaret eden Diyarbakır Barosu, "Temel hak ve özgürlüklere son derece keyfî bir biçimde müdahale edilmekte, avukatlar başta olmak üzere hak savunucuları ve bağlı olunan meslek örgütleriyle sivil toplum örgütlerinin yargı eliyle hedef alındığı, ceza tehditlerine maruz bırakıldığı bir süreç yaşanmaktadır" ifadelelerini kullandı.

Yakalama, gözaltı, tutuklama gibi koruma tedbirlerinin kötüye kullanıldığının gözlendiğini kaydeden Baro, avukat görüş yasağı ile soruşturma dosyasında gizlilik kararı alındığını belirtti.

Yeşil Sol Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayyip Temel de Twitter hesabından "Seçim arifesinde iktidar kaybetme korkusuyla yine gözaltı operasyonlarına sarıldı. Sabah partimizin MYK üyeleri, eşbaşkan yardımcıları, gazeteci, sanatçı ve avukatların içinde olduğu onlarca arkadaşımız Amed'te gözaltına alındılar" açıklamasında bulundu.

 

DW / FB,HS,ET

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