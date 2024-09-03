Dilan-Engin Polat davası: Dosyada hangi suçlamalar var?

Dilan-Engin Polat çiftinin 26 kişi ile birlikte kara para aklamak ve yasa dışı bahis suçlamalarıyla yargılanmasına başlanıyor. Peki sanıklara yöneltilen suçlamaların ayrıntılarında neler var?

Son yıllarda sosyal medyada paylaştıkları gösterişli yaşamlarıyla gündeme gelen Dilan-Engin Polat çiftinin yargılanmasına İstanbul Anadolu 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 4 Eylül Çarşamba günü başlanıyor. Davada Polat çiftiyle birlikte toplam 28 sanık yargılanıyor. Türkiye'nin birçok kentinde adıyla güzellik merkezleri açan ve tutuklanıncaya dek eşinin aldığı pahalı hediyelerle konuşulan Dilan Polat, 19 Ağustos'ta serbest bırakılmıştı.

Servetlerine ve harcamalarına karşın düşük vergi ödedikleri ortaya çıkan Polat çiftine 2023 yılından itibaren kara para aklama suçlaması yöneltiliyordu. Geçen yıl İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında da Polat çiftiyle birlikte 24 kişi 1 Kasım 2023 tarihinde gözaltına alındı. 4 Kasım 2023 tarihinde ise Polat çifti dahil 12 kişi tutuklandı. Ardından Polat çiftinin 27 şirketine el konularak kayyım atandı. Yine çiftin kullandığı lüks araçlara da el konuldu.

Soruşturma sürecinde savcı değişikliği de yaşandı. İncelemeyi başlatan Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü, Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Erzurum'a atandı. Soruşturmayı yerine atanan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Ahmet Çolak tamamladı ve 28 şüpheli hakkında dava açtı.

Sanıklar hakkında iddianamede "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üyesi olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve 7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet" suçlamalarıyla 40 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Engin Polat "örgüt lideri" olmakla suçlanıyor

Sanıkların temel olarak yasadışı bahis parasını kurdukları şirketlerle aklamakla suçlandığı dosyada örgüt lideri olarak Engin Polat gösteriliyor. Polat'ın yasa dışı bahis organizasyonu lideri Derkan Başer ile fiili ve fiziki irtibatı olduğu belirtiliyor.

Engin Polat 1 Kasım 2023'te gözaltına alındı Fotoğraf: DHA - Demirören Nachrichten Agentur

İddianamede "Şüpheli Engin Polat, 2017 yılında resmi ve kaydı olmayan yollardan KKTC ülkesine giderek uluslararası bahis organizasyonlarıyla ün kazanmış kriminal şahıs Veysel Şahin' in güvenilir adamlarından olan ve bu şahsın ceza evine girmesi sonrası yasa dışı bahis işlerine ilişkin gücü kendisinde toplayan Derkan Başer ile görüşmüş, bu şahsın altında yasa dışı bahis organizasyonlarında çalışmış, bu süreçte kendisini sevdirip kabul ettirmesi sonucu jasmin bet isimli sitenin yöneticisi konumuna kadar yükselmiş ve takiben yasal yoldan (resmi uçak bileti ile) ülkemize giriş yaparak faaliyetlerini burada sürdürmüştür" bilgisi yer alıyor.

Engin Polat'ın Kuzey Kıbrıs'tan resmi yollarla Türkiye'ye döndüğü anlatılan iddianamede, Polat'ın bu tarihten itibaren Türkiye içerisinde yasa dışı bahis faaliyetlerini yönetmeye devam ettiği öne sürülüyor. Engin Polat'ın kendisi, eşi ve aile üyeleri üzerine kurduğu birçok şirket üzerinden faaliyet gösteriyormuş izlenimi vererek esasında yasa dışı bahisten gelen kazancı mal edinmeyi amaçladığı savunuluyor.

İddianamede "vdcasino.com" ve "vidobet.com" adlı yasadışı bahis sitelerinin Engin Polat'ın yönetiminde olduğu ileri sürülüyor.

422 milyon TL paranın kaynağı belirsiz

Soruşturmaya konu kişi ve şirketlerin tahsilat verileri toplamının bir milyar 272 milyon 862 bin 506 TL olduğu belirtilen iddianamede, "fiili ödeme verileri toplamı 850 milyon 661 bin TL olarak gösterilmiş ve finansal veriler dikkate alındığında 422 milyon 201 bin TL tutarında fazladan tahsilat bilgisine ulaşıldığı görülmüştür" deniliyor. Söz konusu 422 milyon TL'nin yasadışı bahisten gelen para olduğu öne sürülüyor.

Ayrıca MASAK raporuna işaret edilen iddianamede, söz konusu şirketlerin kullandığı sahte fatura tutarının 489 milyon 309 bin 777 TL olduğu ifade ediliyor. Bu tutarın 86 milyon 988 bin 913'lik kısmının KDV tutarına denk geldiği anlatılan iddianamede, şirketlerin kendi aralarında da düzenlediği sahte fatura tutarının ise 117 milyon 443 bin 863 TL olduğuna işaret ediliyor. Bu tutarın 21 milyon 28 bin 562 TL'lik kısmının ise KDV tutarına denk geldiği savunuluyor.

Dilan Polat Kasım 2023'te cezaevine girerken Fotoğraf: DHA

İddianamede soruşturmaya konu suç örgütünün hem kurduğu onlarca şirket içerisinde gayrı yasal yoldan akan parayı aklamak için faaliyetlerde bulunduğu hem de yaptığı bir kısım gerçek ticari faaliyetler sırasında da milyonlarca TL'ye tekabül eden ödenmesi gereken vergileri ödemeyerek ayrı bir kazanç kapısı oluşturduğu da belirtildi. Savcılık şirketlere gelen ve aile üyeleri tarafından nakit olarak çekilen paraların Engin Polat'ın şahsi hesabına veya tek yetkili olduğu Milda Gayrimenkul A.Ş.'ye yatırıldığını iddia ediyor.

Bu konuda söz konusu şirketlerin sahte belge temin etmek amacıyla özellikle Mali Müşavir Ahmet Gün tarafından kurulmuş şirketlere 46 milyon 103 bin 895 TL ödeme yapıldığına da işaret edilerek "devlete ödenmesi gereken vergilerin ödenmeyip uhdede kalmasını sağlayarak zenginleşmek maksadıyla olmayan ticari ilişkileri var gibi göstermek için komisyon ödemesi dahi yapıldığı" savunuluyor.

Dilan Polat örgütün asıl amacını perdeledi

Engin Polat'ın eşi Dilan Polat, kardeşi Kürşat Polat, babası Sezgin Polat, Mali Müşaviri Ahmet Gün, Mustafa Özalp ve Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu da örgüt yöneticisi olmakla suçlanıyor.

İddianamede Dilan Polat'ın örgütün sahip olduğu şirketlerin faaliyet alanlarıyla ilgili "tanıtım yüzü" adı altında popüler kalmasını sağladığı ve örgütün asıl amacının perdelenmesi konusunda etkin bir konumda bulunduğu önü sürüldü. İddianamede, Dilan Polat'ın yasa dışı paranın temin miktarını artırmak ve parasal hacmi büyütmek adına etkin rol oynadığı ileri sürülüyor.

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