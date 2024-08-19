Dilan Polat tahliye edildi

Kara para akladığı iddiasıyla Kasım ayından bu yana tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Dilan Polat, hakkında verilen tahliye kararının ardından cezaevinden çıktı.

Dilan Polat'ın avukatının tahliye talebini değerlendiren Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından hakkında dava açılan Polat'ın tutuksuz yargılanmasına hükmetmişti.

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında olduğu beş tutuklu sanık hakkında 9 Ağustos'ta yaptığı aylık tutukluluk incelemesinde tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vermiş, bunun üzerine Polat'ın avukatı Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesine tutukluluğa itiraz dilekçesi sunmuştu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, talebi değerlendiren mahkeme, Polat'ın üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, atılı suçlar için kanunda öngörülen hapis cezasının alt ve üst sınırları, dosya kapsamındaki mevcut deliller ve alınan ifadelerle MASAK tarafından hazırlanan rapor içeriği karşısında, atılı suçların vasfının sanık lehine değişmesi ihtimali bulunduğunu belirtti. Polat'ın tahliyesine karar veren mahkeme, Polat hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Engin Polat'ın tutukluluk haline devam kararı

Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda olan Polat'ın bugün cezaevinden çıkması bekleniyor. Aynı dava kapsamında cezaevinde bulunan Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın tutukluluk hali ise devam ediyor.

Dilan Polat, 1 Kasım'da gözaltına alınmıştı Fotoğraf: DHA

Dilan Polat'ın avukatı daha önce de tahliye talebinde bulunmuş, ancak Dilan Polat hakkındaki tahliye talepleri reddedilerek tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

Dilan Polat ve Engin Polat hakkında hazırlanan MASAK raporunun ardından tutuklu bulunan Dilan Polat'ın tahliye talebi son olarak 22 Temmuz'da 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmişti.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili hazırlanan 908 sayfalık son MASAK raporunda, Dilan Polat'ın 2020-2023 yılları arasında üç gayrimenkul aldığı, hesabına 5 milyon 400 bin lira girdiği fakat hesaplarında şüphe uyandıracak bir verinin olmadığı aktarıldı. Raporda, Dilan Polat'ın ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisinin olmadığı, karar vericilerin Engin ve Sezgin Polat olduğu kaydedildi.

Savcı da tahliye talep etmişti

Cumhuriyet Savcısı da 9 Ağustos'ta Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği tutukluluk halinin devam edip etmeyeceğine ilişkin mütalaasında MASAK raporuna işaret etmişti. Raporda, Dilan Polat'ın soruşturmaya konu şirketlerde karar merci olmadığı ve "suç unsuru olabilecek herhangi bir eylemin tespit edilemediği" ifadelerinin yer aldığını belirten savcı, Adli Tıp'tan gelen "yüksek güvenlikli sağlık kuruluşunda koruma ve tedavi altına alınmasının uygun olacağı" görüşüne yer verdi. Cumhuriyet Savcısı, Dilan Polat'ın tutuklulukta geçirdiği süre ve mevcut delil durumu dikkate alınarak Polat'ın adli kontrol hükümleri ile tahliyesini talep etti. Savcı, diğer sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamı yönünde karar verilmesi şeklinde görüş bildirdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile birlikte toplam 24 şüpheli 1 Kasım 2023'te gözaltına alınmış, soruşturma kapsamında şüphelilerden 16'sı tutuklanmıştı. 27 şirkete de kayyum atanmıştı. Sulh Ceza Hakimliği, 14 Haziran'daki tutukluluk incelemesinde ise 11 şüphelinin adli kontrol ile tahliyesine karar vermiş, diğer beş tutuklunun ise tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.

DW, ANKA, DHA/JD, BK

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl erişebilirim?