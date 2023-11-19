DİTİB: Taliban bizim inancımıza aykırı

Kendisine ait camide üst düzey Taliban temsilcisinin konuşma yapmasıyla eleştirilen DİTİB yeni bir açıklama ile "Taliban'ın insanlık, kadın ve özgürlük düşmanı" görüşlerine inançlarında yer olmadığını bildirdi.

Almanya'nın Köln kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı olan camide Perşembe günü bir Taliban temsilcisinin konuşma yapmasının ardından yaşanan kriz üzerine DİTİB Chorweiler camisi yönetiminden yeni bir açıklama geldi.

Açıklamada, kendilerine ait Köln-Chorweiler camisinde DİTİB'den bağımsız bir dernek tarafından düzenlenen etkinliğin tasvip edilmediği belirtilerek, "Taliban'ın insanlık, kadın ve özgürlük düşmanı zihniyeti, bizim inancımızda hiçbir şekilde meşrulaştırılamaz ve bu dini yoruma Müslümanlar olarak kararlı bir biçimde karşı duruyoruz" denildi. Açıklamada, "Almanya'da bize ait salonlardaki etkinliklere Taliban'ın katılmasını şiddetle kınıyoruz" ifadesi kullanıldı.

"Derneğin adını yazarken hata yaptık"

Öte yandan DİTİB, camideki etkinlikle ilgili olarak yanlış derneğe atıfta bulunduğunu belirterek özür diledi. DİTİB, 17 Kasım tarihinde yaptıkları açıklamada, etkinliğin Köln Meschenich Afgan Kültür Derneği tarafından düzenlendiğini ve derneğin etkinliklerine bundan böyle yasak getirdiklerini açıklamıştı. Söz konusu dernek de sözü edilen etkinlikte yer almadığını ifade etmişti. DİTİB, 18 Kasım akşamı yaptığı açıklamada, camideki etkinliğin Kunar Gençler Kültür Derneği tarafından düzenlendiğini vurguladı. DİTİB, "Maalesef derneğin adını yazarken son derece talihsiz bir hata yaptık" dedi. Açıklamada, "Almanya'da bize ait salonlardaki etkinliklere Taliban'ın katılmasını şiddetle kınıyoruz" ifadesi yer aldı.

İçişleri Bakanı tepki göstermişti

DİTİB'e ait camide Taliban temsilcisinin 16 Kasım'da yaptığı konuşmanın ardından, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "Taliban temsilcilerinin Köln'de kürsüye çıkması kesinlikle kabul edilemez ve bu şiddetle kınanmalıdır" demişti. "Radikal İslamcılara hiç kimse Almanya'da platform sunamaz" diyen Faeser, "Taliban yetkililerinin Almanya'da yeri olmadığını" dile getirmiş ve olayın açıklığa kavuşturulmasını istemişti.

Taliban yetkilisinin Köln'de bir camide konferans vermesine Almanya Dışişleri Bakanlığı da tepki göstermiş ve bu kişilerin Almanya'ya nasıl geldiğinin bilinmediğini açıklamıştı.

dpa / BÜ, JD

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