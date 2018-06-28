Dera'nın teslim alınması için müzakereler sürüyor

Suriye ordusunun silahlı muhaliflerin kontrolündeki son bölge olan Dera vilayetine yönelik Rusya destekli operasyonu sürerken, Cumartesi günü sonlandırıldığı duyurulan barış görüşmelerine devam edildiği devam açıklandı.

Reuters haber ajansına konuşan Özgür Suriye Ordusu sözcüsü İbrahim Cebbavi, Ürdün'ün arabuluculuğunda Rus müzakerecilerle Busra eş Şam ilçesinde görüşmeler yapıldığını söyledi.

Dera'daki çatışmaların son bulması için yürütülen barış görüşmelerinin Cumartesi akşam saatlerinde sonlandırıldığı duyurulmuştu. Muhaliflerin Rus tarafının taleplerini "aşağılayıcı" bulduğu belirtilmişti. Görüşmeye katılan bir arabulucunun verdiği bilgiye göre, Rusya'nın Özgür Suriye Ordusu'na bağlı savaşçıların aileleriyle birlikte ülkenin kuzeydoğusuna yerleştirilmeleri önerisi kabul görmemişti.

Suriye ordusu sekiz yerleşimde kontrolü sağladı

Ürdün arabuluculuğundaki barış görüşmeleri sürerken, Suriye ordusunun Cumartesi gece saatlerinde Dera'ya hava saldırılarını yoğunlaştırdığı bildirildi. Şiddetli çatışmaların ardından silahlı muhaliflerin Dera vilayetindeki bazı yerlerin Suriye ordusuna bıraktığı bildirildi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin Cumartesi günü verdiği bilgiye göre silahlı muhalifler Dera'daki sekiz yerleşimin kontrolünü Suriye ordusuna bıraktı. Böylece Esad rejimi vilayetin yarısından fazlasında kontrolü sağladı. Dera'ya yönelik operasyon öncesinde bölgenin yüzde 30'u Suriye ordusunun kontrolündeydi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Dera vilayetinde bir zafer kazanmasının sembolik bir önemi de bulunuyor. 2011 yılında iç savaşın fitilini ateşleyen ilk hükümet karşıtı gösteriler Dera'da başlamış ve ülke geneline yayılmıştı.

115 sivil hayatını kaybetti

Dera'daki çatışmalardan kaçan siviller Ürdün ve İsrail sınırına sığınıyor

Cumartesi günü düzenlenen hava saldırılarında, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verdiği bilgiye göre en az 15 sivil yaşamını yitiridi. Verilerini bölgedeki bağımsız aktivist ağlar ve sağlık örgütlerinden toplayan İnsan Hakları Gözlemevi, Dera'daki operasyonun başlamasından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 115'e çıktığını belirtti.

Birleşmiş Milletler'in verdiği bilgiye göre de Dera'daki çatışmalardan Ürdün'e kaçmak zorunda kalanların sayısı da yaklaşık 66 bine ulaştı.

Ürdün hükümet sözcüsü Cumartesi günü yaptığı açıklamada, sınır bölgesine sığınanlara dağıtmak üzere tırlarla gıda ve içme suyu taşındığı bilgisini verdi.

Ürdün ve İsrail Suriyeli kabul etmiyor

BM verilerine göre Ürdün, iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana 650 bin Suriyeliye sığınma hakkı tanıdı. Ürdün hükümeti ise resmi olmayan rakamlara göre, bu sayının 1 milyon 300 bin olduğunu belirtiyor. Dera'daki çatışmaların ardından yeniden Suriyeli sığınmacı akınıyla karşılaşan Ürdün'den ülkeye daha fazla Suriyeli kabul edilmeyeceği yönünde açıklama yapıldı.

İsrail de Suriye ordusunun operasyonu nedeniyle Dera'dan kaçarak Golan Tepeleri'ne ulaşan Suriyelilere yardım gönderildiğini ancak mültecilerin ülkeye girişlerine izin verilmeyeceği açıklamasını yapmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman Twitter hesabı üzerinden "Suriye'nin güneyindeki olayları yakından takip ediyoruz. İsrail'in güvenlik çıkarlarını koruyacağız. Her zaman olduğu gibi sivillere, kadınlara ve çocuklara insani yardıma hazırız ancak hiçbir Suriyeli'yi topraklarımıza kabul etmeyeceğiz" yazmıştı.

DW/dpa/AFP, GA/GY

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