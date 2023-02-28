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ArşivFotoğraf: Rami Alsayed/NurPhoto/picture alliance
Felaket

Deprem felaketi: Suriye'nin kuzeyinde 22 kişi koleradan öldü

3 saat önce

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Suriye'de 22 kişinin kolera salgınından öldüğü bildirildi.

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Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremlerden sonra depremlerin büyük yıkımlara yol açtığı Suriye'den salgın hastalık haberleri gelmeye başladı.

Türkiye sınırındaki bölgede Suriye'deki muhalif grupların elindeki sivil savunma tarafından yapılan açıklamada 22 kişinin kolera  salgınından öldüğü ve ayrıca 568 kişide de kolera vakası tespit edildiği belirtildi. Deprem bölgesinde su şebekesi ve alt yapıda meydana gelen hasarın sonucu olarak salgın hastalığın baş gösterdiği aktarıldı.

Türkiye ve Suriye'de etkili olan depremlerin ardından uzmanlar bir süredir bulaşıcı hastalıkların yayılması konusunda uyarıda bulunuyor. Savaşlar ve doğal felaketler hastalıkların ortaya çıkmasına ve yayılmasına zemin hazırlıyor. Kriz bölgelerinde kolera ve tifüs gibi kirli suyla bulaşan ve ishale yol açan hastalıklara sıklıkla rastlanıyor. 

6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde resmi rakamlara göre Türkiye ve Suriye'de toplam 50 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Çadırda yangın çıktı

Öte yandan Suriye'nin kuzey batısında  İdlib'in batı kırsalı Darkuş beldesinde depremzedeler için kurulan çadırlarda çıkan yangında altısı çocuk olmak üzere yedi kişinin yaralandığı bildirildi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan bilgilendirmeye göre yangın depremzedelerin ısınmak amacıyla ateş yakmaya çalışmaları sırasında çıktı. Olayın Pazartesi akşamı meydana geldiği bildirildi. Gözlemevi 22 Şubat'ta çıkan bir çadır yangınında da bir kadının hayatını kaybettiğini belirtirken soğuk hava şartlarında geceleri ısınmak için depremzedelerin bu tür güvensiz yöntemlere başvurduğu kaydedildi.

Rtr, dpa / SSB, TY

 

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