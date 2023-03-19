Deprem: Ekvador ve Peru'da 15 ölü

Güney Amerika ülkelerinden Ekvador'un güneyinde meydana gelen deprem, en az 15 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Ülkede yayınlanan El Comercio gazetesinin haberine göre sarsıntı sonrasında, Pasifik Okyanusu kıyısındaki El Oro bölgesinde yıkılan binalarda bulunan en az 11, And Dağları'ndaki Azuay'da da iki kişi yaşamını yitirdi.

Depremde 381 kişinin de yaralandığını bildiren Ekvador hükümeti, aralarında sağlık merkezlerinin de olduğu 100'den fazla binanın ya yıkıldığını ya da ağır hasar gördüğünü duyurdu. Ekvador Jeoloji Enstitüsü, en güçlüsü, merkez üssü Balao kantonuna bağlı Guayas bölgesi açıklarında, 6,8 büyüklüğünde olmak üzere çok sayıda deprem olduğunu ve sarsıntıların birçok bölgede hissedildiğini açıkladı.

Peru'da bir çocuk yaşamını yitirdi

Ekvador'a komşu olan Peru'nun kuzeyinde de etkili olan deprem, Tumbes bölgesinde bir kişinin ölümüne neden oldu. Peru'nun resmi haber ajansı Agencia Andina, ölen kişinin, başına duvar parçası düşen dört yaşında bir kız çocuğu olduğunu duyurdu.

Ekvador'un Machala kentinde, depremde yıkılan bir binanın enkazı Fotoğraf: Gleen Suarez/AFP/Getty Images

Ekvador'da depremden en fazla etkilenen bölgeler olan El Oro ve Azuay'ı ziyaret eden ve halka sakin kalma çağrısında bulunan Ekvador Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso, bölgede gittiği hastanelerden ve yetkililerden bilgi aldı.

Cuenca kentinin tarihi merkezinde, otomobilinin içinde olan bir kişinin, bir yapı duvarının arabanın üstüne düşmesi sonucu öldüğü; Machala şehrinde de çok sayıda binanın yıkıldığı ve insanların enkaz altında kaldığı bildiriliyor.

Kuzey ve Güney Amerika kıtalarının batı sahilleri "Pasifik ateş çemberi" denen ve yüksek derecede aktif olan bir deprem kuşağının içinde yer alıyor. 2016 yılının Nisan ayında, yine Ekvador'da meydana gelen 7,8 şiddetindeki depremde 570'den fazla insan yaşamını yitirmiş, binlerce kişi de yaralanmıştı.

dpa / ET,HT