 Deniz Yücel Berlin′de ifade verecek | ALMANYA | DW | 06.05.2019

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ALMANYA

Deniz Yücel Berlin'de ifade verecek

Türkiye'de yaklaşık bir yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen gazeteci Deniz Yücel, Türkiye'de yargılandığı davaya ilişkin ifadesini Berlin'de verecek.

M100 Media Award - Deniz Yücel bei Verleihung des M100 Media Award 2018 (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger)

Die Welt gazetesinin eski Türkiye muhabiri Deniz Yücel, Türkiye'de yargılandığı davaya ilişkin olarak 10 Mayıs Cuma günü Berlin Tiergarten Asliye Mahkemesi'nde ifade verecek. Mahkeme sözcüsü, Deniz Yücel'in ifadesinin alınacağını epd ajansına teyit etti.

Türkiye'deki yetkili mahkeme Türk ve Alman vatandaşı olan Deniz Yücel'in hakkındaki suçlamalara ilişkin ifadesinin Almanya'da da alınabileceğini bildirmişti. Türkiye ve Almanya arasındaki adli yardımlaşma sözleşmeleri  gerektiğinde sanıkların sorgusunun bulundukları ülkede yapılmasına olanak tanıyor.

Deniz Yücel 14 Şubat 2017'de "terör örgütü propagandası" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlanmalarıyla tutuklanmıştı. Deniz Yücel'in, hakkında iddianame hazırlanmadan tutuklanması Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerde gerginliğe yol açmıştı. Yaklaşık bir yıl Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Deniz Yücel, hakkında iddianamenin hazırlanmasının ardından 16 Şubat 2018'de tahliye edilmişti. Deniz Yücel, Almanya'ya geri dönmüştü.

Türkei Freilassung von Deniz Yücel

Deniz Yücel tahliye edilmesinin ardından evinden ayrılırken

Deniz Yücel, Haziran 2018'de başlayan davada 4 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Yücel'in İstanbul'daki bir sonraki duruşması 16 Temmuz'da yapılacak.

edp/DK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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