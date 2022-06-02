Danimarka AB'nin savunma politikasına katılma kararı aldı

Danimarka, dün düzenlenen referandumla Avrupa Birliği'nin ortak güvenlik ve savunma politikalarına katılma kararı aldı. Halkın yüzde 67'si ülkenin AB'nin güvenlik ve savunma politikalarına dahil olması lehinde oy kullandı.

NATO'nun kurucu üyelerinden olan Danimarka, 1973 yılından beri de Avrupa Birliği üyesi. Ancak 1993'ten bu yana özel bir düzenlemeyle AB'nin güvenlik ve savunma politikalarına katılmama hakkı bulunuyor ve AB'nin Avrupa dışındaki askeri misyonlarına da katkı sunmuyor.

Danimarka Başbakanı: Çok önemli bir işaret verdik

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen referandum sonrasında yaptığı açıklamada "Bugün Danimarka çok önemli bir işaret vermiş oldu. Avrupa'daki ve NATO'daki müttefiklerimize ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e. Putin eğer özgür bir ülkeyi işgal eder ve Avrupa'nın istikrarını tehdit ederse biz geri kalanlar da birlik oluruz" dedi

Danimarka Başbakanı Frederiksen oy vermeden önce yaptığı açıklamada da ülkesinin "oldukça güvensiz bir dünyada tek başına ayakta durmak için çok küçük" olduğunu söylemişti. "24 Şubat tarihinden önce, Rusya'nın işgali başlamadan önce bir Avrupa vardı ve bundan sonra ise başka bir Avrupa var" diyen Frederiksen "Eğer kıtamızda bir kez daha savaş varsa nötr kalamazsın" ifadelerini kullanmıştı.

Yaklaşık 5,5 milyon nüfuslu Kuzey Avrupa ülkesinde 4,3 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor. Seçmenlerin yüzde 66,9'u AB güvenlik politikalarına katılma yönünde yüzde 33,1'i ise bu seçeneği devre dışı bırakmaya devam etme yönünde oy kullandı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen Fotoğraf: picture alliance / Ritzau Scanpix

AB kurmayları memnun

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel referandum sonucunu memnuniyetle karşıladıklarını belirten açıklamalar yaptılar.

Von der Leyen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ülkenin aldığı kararın "ortak güvenliğe güçlü bir bağlılık mesajı olduğunu" ifade ederek bundan hem Danimarka hem de Avrupa Birliği'nin kazançlı çıkacağını belirtti. Michel de "Karar Avrupa'nın çıkarınadır ve hem Avrupa Birliği hem de Danimarka halkını daha güvenli ve güçlü hale getirecek" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: Cigdem Simsek/Zoonar/picture alliance

1973 yılından beri Avrupa Birliği üyesi olan Danimarka'da halk geleneksel olarak Avrupa Birliği ile entegrasyona şüpheyle yaklaşıyor. 1992 yılında düzenlenen referandumda Danimarkalıların yüzde 50,7'si Birlik'in temelini oluşturan Maastricht Anlaşması'nı reddetmişti. Halkın anlaşmayı onaylaması için Kopenhag, Brüksel'e AB'nin birçok politikasından muaf olma hakkını kabul ettirmiş ve bir sonraki yıl düzenlenen referandumda sonuç, anlaşmanın kabul edilmesi yönünde olmuştu.

Avrupa Birliği yasası birliğe üye 27 ülkede geçerli olsa da bazı üye ülkelerin çeşitli yasama ve anlaşmaların dışında kalma hakkı bulunuyor. Danimarka bu çerçevede Ekonomi ve Para Birliği'nin dışında ve ortak para birimi olan Euro'yu kullanmıyor. Ayrıca Avrupa Birliği'nin adalet, içişleri ve savunma konularındaki politikalarına da iştirak etmiyor. Avrupalı bir düşünce kuruluşunun yaptığı araştırmaya göre Danimarka 29 yıl içinde tam 235 kez muafiyet hakkını kullandı. Danimarka Schengen Anlaşması ve Avrupa Birliği Temel Haklar Sözleşmesi'ni ise kabul eden ülkeler arasında.

Frederiksen, Rusya'nın Ukrayna işgalinin başlamasından iki hafta sonra parlamentodaki partilerin çoğunluğuyla anlaştıktan sonra referandum düzenleneceğini kamuoyuna duyurmuştu. Ayrıca savunma harcamalarının da NATO üyelik hedeflerine uyumlu olarak gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 2'si seviyesine çekileceğini açıklamıştı.

AFP, dpa / EC, SSB