Dağlık Karabağ'da Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi faaliyete başladı

Dağlık Karabağ'da ateşkesin gözlemlenmesi kapsamında kurulan Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi faaliyetlerine başladı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Ağdam kentinde kurulan merkezin açılışına Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Türkiye Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin de diğer yetkililer katıldı.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Karaosmanoğlu, ortak merkezin ateşkesin kontrolünü gerçekleştirmek, ihlalleri kayda geçirmek, tarafların şikâyet ve sorunlarını incelemek ve ihlalleri engellemeye yönelik tedbirler almak maksadıyla faaliyet yürüteceğini söyledi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar cuma günü yaptığı açıklamada merkezde 39 Türk askerinin görev yapacağını söylemişti.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu

Azerbaycan Dağlık Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarmak üzere için 27 Eylül tarihinde harekat başlatmış ve çatışmalar 9 Kasım tarihinde Ermenistan'ın yenilgiyi kabul etmesine kadar sürmüştü. Resmi rakamlara göre 4 bin 700'den fazla kişinin hayatını kaybettiği savaş sonucunda Azerbaycan 5 kent merkezi, 4 kasaba, 286 köyü geri almıştı. Ermenistan Ağdam, Laçın ve Kelbecer kentlerini de boşaltacağını taahhüt eden bildiriye imza atmıştı. İmzalanan ateşkesin izlenmesi için Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi'nin kurulması Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rus mevkidaşı Sergey Şoygu arasında 11 Kasım 2020 tarihinde imzalanmıştı.

Dağlık Karabağ'daki yenilgiden sorumlu tutulan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a karşı ülkede protesto gösterileri düzenleniyor.

DW, dpa/EC, JD

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