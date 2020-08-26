Dışişlerinden Fransa'ya tepki

Yunanistan, Kıbrıs, Fransa ve İtalya'nın Doğu Akdeniz'de gerçekleştirdikleri ortak tatbikat çerçevesinde Fransa Hava Kuvvetlerine ait askeri uçakların Kıbrıs Cumhuriyeti'ne iniş yapmasına Türkiye'den tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Fransız askeri uçaklarının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan ve İtalya'yla birlikte gerçekleştirilen bir tatbikat bahanesiyle GKRY'ne inmesi, bu uçakların geçici veya sürekli olarak adaya konuşlandırılması, 1960 Antlaşmalarına aykırıdır" ifadesini kullandı.

Hami Aksoy

Aksoy açıklamasında, Fransa'nın Kıbrıs için garantör ülke olmadığnı vurgulayarak, "Fransa bu tutumuyla, Doğu Akdeniz'deki mevcut gerginliklerden sorumlu olan Rum-Yunan ikilisini, tehlikeli bir biçimde gerginliği daha da tırmandırma yönünde teşvik etmektedir" dedi.

Aksoy açıklamasında, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi ve Kıbrıs Türkünü dışarıda bırakmaya çalışan her girişim hüsranla sonuçlanacaktır" ifadesini kullandı.

Ankara anlaşmayı tanımıyor

Fransa, AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'yle 4 Nisan 2017'de imzalanan ve 1 Ağustos 2020'de yürürlüğe giren Savunma Alanında İşbirliği Anlaşması çerçevesinde Kıbrıs'a askeri uçaklarını yolluyor.

Ankara ise Kıbrıs Cumhuriyeti'nin adanın tümünü temsil etmediğini, Türk tarafının onayı alınmadan bir anlaşma yapılamayacağını savunuyor. Ankara, sözkonusu anlaşamanın 1960 Antlaşmalarına ve bu antlaşmalar tarafından kurulan dengeye aykırı olduğunu belirtiyor.

DW/TY,HT

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