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Fotoğraf: Arne Dedert/dpa/picture alliance
PolitikaAlmanya

Düsseldorf savcılığından AKP’li Açıkgöz’e inceleme

2 saat önce

Alman hükümetinin Ankara’yı uyarmasına yol açan AKP’li Açıkgöz’ün seçim etkinliği, Düsseldorf savcılığını da harekete geçirdi. Savcılık, Açıkgöz’ün "yaşama hakkı tanımayacağız" sözleriyle ilgili inceleme başlattı.

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AKP milletvekili Mustafa Açıkgöz'ün Almanya'nın Neuss kentindeki bir etkinlikte yaptığı konuşma, Berlin-Ankara hattında diplomatik gerilime yol açarken, Düsseldorf savcılığı da Açıkgöz'ün konuşmasıyla ilgili inceleme başlattı.

Düsseldorf savcılığı sözcüsü, AKP'li Açıkgöz'ün katıldığı etkinlik ve yaptığı konuşma hakkında inceleme başlatıldığını, bunların suç teşkil edip etmediğine bakıldığını açıkladı.

Neuss kenti polis yetkilileri de, AKP'li siyasetçi hakkında sadece kendilerine yapılan dört suç duyurusunun bulunduğu bilgisini paylaştı.

Scholz hükümetinden tepki ve uyarı

Almanya Dışişleri Bakanlığı, pazartesi günü açıklama yaparak, Açıkgöz'ün 13 Ocak'ta Neuss kentinde düzenlenen etkinlikteki konuşmasına sert tepki göstermiş, AKP hükümetini uyarmıştı.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'ne buna benzer etkinliklerin bir daha tekrarlanmaması gerektiğinin iletildiğine dikkat çekilen açıklamada, Türk siyasetçilerin Almanya'da ancak Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan izin alınması kaydıyla seçim etkinliği düzenleyebilecekleri hatırlatıldı ve bunun Türk yetkililere de "yanlış anlaşılmaya mahal verilmeyecek şekilde” yeniden aktarıldığı vurgulandı.

Açıklamada, "Türk temsilciler oyun kurallarına uymadıkları takdirde, bunun sonuçlarını değerlendirmek zorundayız” denildi.

İzin zorunluluğu

2017 yılındaki Anayasa referandumu sürecinde, Türkiye ile Almanya arasında, ikili ilişkiler tarihinin en ağır krizlerinden biri yaşanmıştı.

Almanya, siyasi kutuplaşmanının tırmanması üzerine AKP'li bakanların Almanya'da siyasi etkinlikler düzenlemesine izin vermemiş, Erdoğan'ın buna "Nazi" ve "faşist" ithamları ile tepki vermesi kamuoyunda ve medyada büyük tepkilere yol açmıştı. Dönemin Merkel hükümeti, tırmanan gerilim üzerine yabancı ülke yetkililerinin Almanya'daki seçim kampanyalarını belirli kurallara bağlayarak sınırlama getirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya’daki ilk büyük seçim etkinliğini 2008 yılında Köln Arena’da düzenlenmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya’daki ilk büyük seçim etkinliğini 2008 yılında Köln Arena’da düzenlenmişti.Fotoğraf: picture-alliance/ dpa

2017 yılında açıklanan bu kurallar uyarınca, seçimlerin yapılacağı tarihe üç ay kala Almanya'da Türk siyasetçilerin miting ve seçim etkinlikleri düzenlemeleri yasak.

Türk devlet yetkilileri ve seçilmiş temsilcilerin bu süre öncesinde Almanya'da seçim kampanyası, miting ya da benzeri etkinlikler düzenlemeleri ise Alman hükümetinin iznine bağlı.

Yine yabancı hükümet üyelerinin, seçim dönemlerinden bağımsız olarak, Almanya'da bir etkinlik düzenlemeleri de izne bağlı.

Planlanan etkinlikten 10 gün önce izin talebinin Alman Dışişleri Bakanlığı'na iletilmesi gerekiyor. Etkinlik ancak Alman hükümetinin onayının alınması halinde düzenlenebiliyor.

Açıkgöz ne demişti?

Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Almanya'da geniş yankı bulan konuşmasını Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Almanya'daki yapılanması olan Almanya Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu'nun Neuss kenti şubesinde yaptı.

Açıkgöz, bu konuşmasında PKK ve "FETÖ" olarak tanımladığı Gülen yapılanması mensuplarını "yok edeceklerini" söyledi.

Mustafa Açıkgöz, ”Onlara Türkiye'de yaşam hakkı tanımadığımız gibi Almanya'da da tanımayacağız. Dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar PKK denen terör örgütünü, FETÖ denen terör örgütünü bitireceğiz” ifadelerini kaydetti.

dpa,DW/DA, BK

 

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