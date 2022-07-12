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Güney Sudan'ın başkenti Juba'da çocuklar
Güney Sudan'ın başkenti Juba'da çocuklar Fotoğraf: Tony Karumba/AFP via Getty Images
Gıda güvenliğiAlmanya

"Dünyada 800 milyondan fazla kişi açlık çekiyor"

2 saat önce

Ukrayna'daki savaş ve engellenen tahıl sevkiyatı, dünyanın kriz bölgelerinde açlığı tetikledi. Açıklanan son verilere göre dünya genelinde 811 milyon kişi açlık çekiyor.

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Almanya merkezli Dünya Açlıkla Mücadele Örgütü (Welthungerhilfe), bugün açıkladığı yıllık raporunda silahlı çatışmalar, iklim değişimi ve az gelişmişliğin dünyada açlık çekenlerin sayısını artırdığına dikkat çekti. Son verilere göre dünya genelinde açlık çekenlerin sayısının 811 milyona yükseliğı kaydedilen raporda, gıda ve tedarik fiyatlarında da patlama yaşandığı vurgulandı. Ukrayna'daki savaşın gıdaya ulaşımı daha da zorlaştırdığı belirtilen raporda, Rusya'nın saldırıları nedeniyle tahıl ihracatının sekteye uğradığıanlatıldı.

Raporun küresel gıda durumunun çarpıcı bir şekilde gösterdiğini söyleyen Örgüt Başkanı Marlehn Thieme, rakamların dünyaya bir uyanış çağrısı niteliğinde olduğunu ifade etti. Gıdada durumun kötüleşeceğinin korona pandemisi ve Ukrayna'daki savaş öncesinde de işaretleri olduğunu belirten Thieme, ancak uluslararası toplumun erken uyarılara rağmen harekete geçmekte başarısız olduğu eleştirisini getirdi.

Dünya Açlıkla Mücadele Örgütü Başkanı Marlehn Thieme
Dünya Açlıkla Mücadele Örgütü Başkanı Marlehn Thieme Fotoğraf: Jörg Carstensen/picture alliance/dpa

Açlıkla mücadelenin 2014 yılından beri gerilediği belirtilen raporda, gıda fiyatlarının 2021 yılında yüzde 28 arttığı ve Ukrayna savaşı sonrası ise daha da tırmandığı vurgulandı. Durumun en kötü olduğu ülkelerin ise Yemen, Afganistan ve Güney Sudan olduğu, Madagaskar ve Afrika'nın doğusundaki ülkelerde de kuraklık ve iklim krizinin yıkıcı etkileri yüzünden açlık çekildiği vurgulandı.

"G7'nin tek seferlik yardımı yetmez"

Gelişmiş sanayi ülkelerinin oluşturduğu G7'nin açlıkla mücadeleyi gündemlerinin üst sırasına koymasını memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Thiemen, ancak G7 ülkelerinin tek seferlik olmak üzere anlaştığı 4,5 milyar dolarlık yardım yerine dünyada buna ek olarak 2030 yılına dek 14 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Thiemen, ancak bu şekilde 500 milyon kişinin açlıktan kurtarılması hedefine ulaşılabileceğini kaydetti. Aynı zamanda gıda sisteminde de temel değişiklikler yapılması gerektiğini vurgulayan Thiemen, "Gıda ancak tarladan tabağa gelinceye kadar ekolojik, sürdürülebilir ve sosyal olarak kabul edilebilir koşullarda üretilirse açlıkla mücadele edilebilir" ifadelerini kullandı.

"Putin açlığı silah olarak kullanıyor"

Öte yandan Almanya Kalkınma Bakanı Svenja Schulze de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'daki savaşta gıdaya ulaşımı stratejik hedefler için kullanmakla suçladı. Schulze, Berlin'deki RBB-Inforadio'ya yaptığı açıklamada, "Putin'in açlığı bir savaş silahı olarak kullandığı görülüyor. Buğday sevkiyatının yapımaması için kasıtlı olarak Ukrayna'daki limanları bombalıyor" dedi.

dpa/epd/AFP/HS,EC

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