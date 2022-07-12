"Dünyada 800 milyondan fazla kişi açlık çekiyor"

Raporun küresel gıda durumunun çarpıcı bir şekilde gösterdiğini söyleyen Örgüt Başkanı Marlehn Thieme, rakamların dünyaya bir uyanış çağrısı niteliğinde olduğunu ifade etti. Gıdada durumun kötüleşeceğinin korona pandemisi ve Ukrayna'daki savaş öncesinde de işaretleri olduğunu belirten Thieme, ancak uluslararası toplumun erken uyarılara rağmen harekete geçmekte başarısız olduğu eleştirisini getirdi.
Açlıkla mücadelenin 2014 yılından beri gerilediği belirtilen raporda, gıda fiyatlarının 2021 yılında yüzde 28 arttığı ve Ukrayna savaşı sonrası ise daha da tırmandığı vurgulandı. Durumun en kötü olduğu ülkelerin ise Yemen, Afganistan ve Güney Sudan olduğu, Madagaskar ve Afrika'nın doğusundaki ülkelerde de kuraklık ve iklim krizinin yıkıcı etkileri yüzünden açlık çekildiği vurgulandı.
"G7'nin tek seferlik yardımı yetmez"
Gelişmiş sanayi ülkelerinin oluşturduğu G7'nin açlıkla mücadeleyi gündemlerinin üst sırasına koymasını memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Thiemen, ancak G7 ülkelerinin tek seferlik olmak üzere anlaştığı 4,5 milyar dolarlık yardım yerine dünyada buna ek olarak 2030 yılına dek 14 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
Thiemen, ancak bu şekilde 500 milyon kişinin açlıktan kurtarılması hedefine ulaşılabileceğini kaydetti. Aynı zamanda gıda sisteminde de temel değişiklikler yapılması gerektiğini vurgulayan Thiemen, "Gıda ancak tarladan tabağa gelinceye kadar ekolojik, sürdürülebilir ve sosyal olarak kabul edilebilir koşullarda üretilirse açlıkla mücadele edilebilir" ifadelerini kullandı.