Dünya nehirlerinde kuraklık alarmı

Yapılan bir araştırmaya göre, dünyadaki tüm nehirlerin yüzde 60'ında önemli oranda su kıtlığı meydana geliyor. Araştırmacılar su kaybının büyüklüğüne dikkat çekebilmek amacıyla yaptıkları bir hesaplamada, yeryüzündeki tüm nehirlerin yüzde 60'ında ortalama olarak yılda en az bir gün su akışının kesintiye uğradığını ortaya çıkardılar.

Senckenberg Tabiat Araştırmaları Derneği tarafından yapılan araştırmanın sonuçları Perşembe günü Frankfurt'ta açıklandı. Çalışma kapsamında uluslararası bir araştırma ekibi ilk kez dünya çapında tüm nehirlerin verilerini kaydederek su seviyelerini ölçtü. Buna göre Mısır'da Nil Nehri, Çin'de Sarı Nehir ve Kuzey Amerika'da Rio Grande gibi büyük akarsuların yıllık su kaybının, neredeyse sularının yılda bir gün tamamen kesilmesine tekabül edecek oranda olduğu sonucuna varıldı.

Dünya nüfusunun yarısından fazlasının su kaybı meydana gelen büyük nehirlerin yakınında yaşadığına dikkat çeken uzmanlara göre nehir sularındaki azalma iklim değişikliği, yoğun arazi kullanımı ve kaynakların tüketiminden kaynaklanıyor.

Su Ekolojisti ve Senckenberg Tabiat Araştırmaları Derneği Genel Müdürü Klement Tockner, nehir sularındaki azalmanın milyonlarca insanın suya erişiminde zorluklarla karşılaşmasına yol açabileceğini belirterek, nehir ekosistemi ve doğa üzerinde de derin olumsuz etkilere neden olabileceği uyarısında bulundu.

Tüm kıta ve iklim bölgelerindeki nehirlerin su seviyelerinin düştüğünü belirten Tockner, bu gelişmenin özellikle Hindistan, Batı Avustralya veya Afrika Sahil Kuşağı gibi dünyanın kurak bölgelerindeki akarsuları daha yoğun şekilde etkilediğini söyledi. Söz konusu bölgelerdeki akarsuların yüzde 99'unun zaman zaman tamamen kuruduğu belirtiliyor.

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