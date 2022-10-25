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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, gece boyunca yaptığı tren yolculuğunun ardından, sabahın erken saatlerinde Kiev Garı'na ulaştı - (25.10.2022)
Trenle Ukrayna'ya giden Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, sabahın erken saatlerinde Kiev Garı'nda - (25.10.2022)Fotoğraf: Michael Kappeler/dpa/picture alliance
PolitikaUkrayna

Cumhurbaşkanı Steinmeier Kiev'de

1 saat önce

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Ukrayna'yı ziyaret ediyor. Trenle başkent Kiev'e ulaşan Steinmeier, mevkidaşı Zelenskiy ile görüşecek.

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Sürpriz bir ziyaretle Ukrayna'ya giden Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Salı sabahı erken saatlerde trenle başkent Kiev'e ulaştı.

Gün içinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelecek olan Steinmeier, daha sonra Rus ordusunun saldırıları sonucu tahrip olan bazı bölgeleri inceleyecek.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, Ukrayna Savaşı'nın başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana ilk kez bu ülkeye bir ziyaret gerçekleştiriyor. Almanya Cumhurbaşkanı'nın geçen hafta yapılması planlanan ziyareti, o günlerde Rusya'nın, başkent Kiev'i de hedef alan saldırılarından kaynaklanan güvenlik zaafiyeti gerekçesiyle son anda iptal edilmişti.

Nisan ayında yaşanan diplomatik kriz

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın girişimiyle, savaşın başlamasından yaklaşık iki ay sonra Polonya, Letonya, Litvanya ve Estonya cumhurbaşkanları ile birlikte Kiev'i ziyaret etmek istemiş, ancak Kiev Steinmeier'in Ukrayna'ya gelmesine sıcak bakmamıştı.

Berlin tarafından, daha önce görülmemiş diplomatik ve siyasi bir hakaret olarak algılanan bu tavrın ardından, Zelenskiy ile Steinmeier'in Mayıs ayındaki telefon görüşmeleri sonrası iki ülke arasındaki diyalog normale dönmüştü.

Cumhurbaşkanlarından ortak çağrı

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Ukrayna ziyareti sırasında, ev sahibi mevkidaşı Zelenskiy ile, Ukrayna'daki yerleşim birimleri ile hızlıca kardeş kent anlaşması yapmaları ve bu yolla zorlu kış mevsiminde yardımların yoğunlaşması için için Alman kent ve kasaba yönetimlerine seslenmeleri planlanıyor.

Özellikle Rusya'nın kısa süre önce yoğun bir biçimde altyapı tesislerine İHA'lar ve füzelerle düzenlediği hava saldırıları sonucu, Ukrayna'nın pek çok bölgesinde enerji hatları büyük zarar görmüş durumda.

 

dpa / ET,TY

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