Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya lideri Putin'le görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin’le bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede tahıl koridoru, enerji ve terörle mücadele konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, enerji başta olmak üzere Türkiye-Rusya ilişkileri, tahıl koridoru ve terörle mücadele dahil bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, ortak gayretlerle şimdiye kadar 13 milyon tonun üzerinde tahılın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını temin ettiklerini söyleyerek, "tahıl koridoru kapsamında farklı gıda ürünlerinin ve tedrici surette başka emtianın da ihracına yönelik çalışmalara başlayabileceklerini" belirtti.

PKK/YPG/PYD'nin faaliyetleri

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın en kısa zamanda sona erdirilmesinin "samimi temennileri" olduğunu belirten Erdoğan görüşmede "PKK/YPG/PYD'nin Suriye'nin kuzeyindeki bölücü faaliyetleri ve Türkiye'yi hedef alan terör saldırılarının devam ettiğine" dikkat çekti. İletişim Başkanlığı'nın açıklamasında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 yılındaki Soçi Mutabakatı'na uygun şekilde teröristleri ilk planda sınır boyunca en az 30 kilometre derinliğe kadar temizlemenin önem ve öncelik arz ettiğini kaydetti" ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Rusya Devlet Başkanı Putin'in yanı sıra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de bir telefon görüşmesi yapması bekleniyor.

Kremlin'in açıklaması

Rus haber ajansları Erdoğan-Putin görüşmesinde iki ülkenin özellikle doğal gaz sektöründeki ortak enerji projelerinin ele alındığını duyurdu. Kremlin’den yapılan açıklamada iki liderin Türkiye’de bölgesel bir doğal gaz merkezinin kurulması konusunda görüş alışverişinde bulundukları ifade edildi.

Reuters, DHA / HT,EC