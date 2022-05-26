  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
NATO-Türkiye krizi
Türkiye Ekonomisi
Sosyal medya platformlarının sembolleri
Yasal düzenleme ile yalan haber üretme ve yayma eyleminin engellenmesi amaçlanıyorFotoğraf: Ozan Kose/AFP/Getty Images
PolitikaTürkiye

Cumhur İttifakı'nda "dezenformasyon" çatlağı

Eray Görgülü
58 dakika önce

AKP ve MHP arasında dezenformasyon yasası teklifine ilişkin çatlak yaşanıyor. MHP, yalan haber üretme ve yayma eylemine hapis cezası isterken, AKP'li hukukçular hapis cezasına karşı çıkıyor.

https://www.dw.com/tr/cumhur-i%CC%87ttifak%C4%B1nda-dezenformasyon-%C3%A7atla%C4%9F%C4%B1/a-61938895

Cumhur İttifakı'nın yaklaşık sekiz aydır üzerinde çalıştığı ve TBMM'ye sunulması için son şeklin verildiği açıklanan "dezenformasyon yasası" teklifinde AKP ve MHP'nin henüz bir anlaşmaya varamadığı ortaya çıktı.

AKP'li hukukçu milletvekillerinin taslakta yer alan ve "yalan habere yönelik hapis cezası" öngören düzenlemeye  karşı çıktıkları, MHP'nin ise bu konuda ısrarcı olduğu öğrenildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Pazartesi günü Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada 39 maddelik "Basın Kanunu'yla Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin hazır olduğunu ve Salı günü Meclis'e sunacaklarını belirtmişti. Yıldız, yalan haber üretme ve yayma eylemine karşı düzenleme getireceklerini, bunun yanında teklifin temel hak ve özgürlüklerin korunması noktasında önleyici ve koruyucu tedbirler içerdiğini söylemişti. Salı günü DW Türkçe'nin sorusunu da yanıtlayan Yıldız, "Teklifi bugün Meclis'e sunuyoruz" demişti.

Üzerinde uzlaşma sağlanamadı

Ancak Yıldız'ın açıklamasının üzerinden iki gün geçmesine ve milletvekilleri arasında imzaya açılmasına rağmen kanun teklifi halen Meclis'e sunulamadı. DW Türkçe'nin AKP ve MHP'li milletvekillerinden aldığı bilgiye göre iki parti arasında bazı maddeler üzerinde uzlaşma sağlanamadı ve teklif üzerinde değerlendirmeler sürüyor. TBMM Adalet Komisyonu üyesi AKP'li milletvekillerinin yasa taslağında yer alan bazı maddelere karşı çıktıkları belirtildi. AKP'nin karşı çıktığı maddelerin başında yalan haber üretme ve yayma eylemine yönelik getirilen hapis cezası düzenlemesi geliyor.

İki düzenlemede ayrılık var

AKP'li hukukçular, ilgili kanunlardaki düzenlemelerin yeterli olduğunu ve bu yüzden yeni bir maddeye ihtiyaç duyulmadığını savunuyor. MHP'nin ise bu maddede ısrarını sürdürdüğü ifade ediliyor.

Bunun yanı sıra AKP'liler yalan haber üretme ve eyleminin tespitine yönelik Bilgi Teknolojileri Kurumu ile İletişim Başkanlığı gibi kurumlara yetki verilmesini isterken, MHP'liler ise bu konudaki yetkinin istinaf mahkemelerine bırakılması gerektiğini ileri sürüyor.

Teklif, üç başlıkta düzenleme öngörüyor

Aralarında Tebligat Kanunu, İcra ve İflas Kanunu ile Basın Kanunu'nun da bulunduğu 23 kanunun ilgili maddelerinde değişiklik öngören kanun teklifi ile üç ayrı başlıkta düzenlemeler yapılması hedefleniyor. Sosyal medya platformlarına yeni sorumluluklar öngören düzenlemeyle, yalan haber üretme ve yayma eyleminin engellenmesi amaçlanıyor.

Kanun teklifindeki diğer başlık ise internet medyasına yönelik düzenlemeler. Teklife göre belirli kriterleri karşılaması durumunda internet medyasında çalışanlar da Basın Kanunu'na tabi olacak. Bu kuruluşların Basın İlan Kurumu'ndan ilan almaları da sağlanacak.

 

Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

HRW: Koruma altındaki kadınlar da tehlikede

Toplum
2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Syrien Türkische Militärfahrzeuge

Ankara'nın Suriye'ye operasyon planının arkasında ne var?

Ankara'nın Suriye'ye operasyon planının arkasında ne var?

Politika
15 saat önce

Alican Razı dosyasında adalet arayışı

Alican Razı dosyasında adalet arayışı

Politika
19 saat önce
Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton

Turken yöneticilerinden ABD'li siyasetçilere bağış

Turken yöneticilerinden ABD'li siyasetçilere bağış

Politika
20 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Yargıdan Erdoğan'a ifade özgürlüğü uyarısı

Yargıdan Erdoğan'a ifade özgürlüğü uyarısı

Hukuk ve Adalet
23 saat önce
external

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 3. ayı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 3. ayı

Politika
23 saat önce
02:37 dak.
Türkiye ve İsrail dışişleri bakanları Çavuşoğlu ve Lapid.

İsrail ve Türkiye'den "yeni bir başlangıç" sinyali

İsrail ve Türkiye'den "yeni bir başlangıç" sinyali

Politika
23 saat önce
Ana sayfaya dön