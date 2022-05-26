Cumhur İttifakı'nda "dezenformasyon" çatlağı

Cumhur İttifakı'nın yaklaşık sekiz aydır üzerinde çalıştığı ve TBMM'ye sunulması için son şeklin verildiği açıklanan "dezenformasyon yasası" teklifinde AKP ve MHP'nin henüz bir anlaşmaya varamadığı ortaya çıktı.

AKP'li hukukçu milletvekillerinin taslakta yer alan ve "yalan habere yönelik hapis cezası" öngören düzenlemeye karşı çıktıkları, MHP'nin ise bu konuda ısrarcı olduğu öğrenildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Pazartesi günü Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada 39 maddelik "Basın Kanunu'yla Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin hazır olduğunu ve Salı günü Meclis'e sunacaklarını belirtmişti. Yıldız, yalan haber üretme ve yayma eylemine karşı düzenleme getireceklerini, bunun yanında teklifin temel hak ve özgürlüklerin korunması noktasında önleyici ve koruyucu tedbirler içerdiğini söylemişti. Salı günü DW Türkçe'nin sorusunu da yanıtlayan Yıldız, "Teklifi bugün Meclis'e sunuyoruz" demişti.

Üzerinde uzlaşma sağlanamadı

Ancak Yıldız'ın açıklamasının üzerinden iki gün geçmesine ve milletvekilleri arasında imzaya açılmasına rağmen kanun teklifi halen Meclis'e sunulamadı. DW Türkçe'nin AKP ve MHP'li milletvekillerinden aldığı bilgiye göre iki parti arasında bazı maddeler üzerinde uzlaşma sağlanamadı ve teklif üzerinde değerlendirmeler sürüyor. TBMM Adalet Komisyonu üyesi AKP'li milletvekillerinin yasa taslağında yer alan bazı maddelere karşı çıktıkları belirtildi. AKP'nin karşı çıktığı maddelerin başında yalan haber üretme ve yayma eylemine yönelik getirilen hapis cezası düzenlemesi geliyor.

İki düzenlemede ayrılık var

AKP'li hukukçular, ilgili kanunlardaki düzenlemelerin yeterli olduğunu ve bu yüzden yeni bir maddeye ihtiyaç duyulmadığını savunuyor. MHP'nin ise bu maddede ısrarını sürdürdüğü ifade ediliyor.

Bunun yanı sıra AKP'liler yalan haber üretme ve eyleminin tespitine yönelik Bilgi Teknolojileri Kurumu ile İletişim Başkanlığı gibi kurumlara yetki verilmesini isterken, MHP'liler ise bu konudaki yetkinin istinaf mahkemelerine bırakılması gerektiğini ileri sürüyor.

Teklif, üç başlıkta düzenleme öngörüyor

Aralarında Tebligat Kanunu, İcra ve İflas Kanunu ile Basın Kanunu'nun da bulunduğu 23 kanunun ilgili maddelerinde değişiklik öngören kanun teklifi ile üç ayrı başlıkta düzenlemeler yapılması hedefleniyor. Sosyal medya platformlarına yeni sorumluluklar öngören düzenlemeyle, yalan haber üretme ve yayma eyleminin engellenmesi amaçlanıyor.

Kanun teklifindeki diğer başlık ise internet medyasına yönelik düzenlemeler. Teklife göre belirli kriterleri karşılaması durumunda internet medyasında çalışanlar da Basın Kanunu'na tabi olacak. Bu kuruluşların Basın İlan Kurumu'ndan ilan almaları da sağlanacak.