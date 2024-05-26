CHP'nin Büyük Emekli Mitingi'ne binlerce kişi katıldı

Türkiye'nin farklı kentlerinden binlerce emekli, CHP'nin Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlediği Büyük Emekli Mitingi'nde bir araya geldi. Maaşlarındaki düşüklüğe ve alım güçlerindeki büyük kayba dikkat çeken emeklilerin, "Mutfakta yangın var, bıçak kemiğe dayandı" ve "Krizin bedelini biz ödemeyeceğiz" gibi pankartlar ve dövizler taşıdığı dikkat cekti.

CHP'nin emeklilerin sorunlarına dikkati çekmek için Ankara'da düzenlediği "Büyük Emekli Mitingi" için Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelenlerin sabah saatlerinden itibaren Tandoğan Meydanı'nda toplanmaya başladığı görüldü. Mitinge, DİSK Emekli-Sen, Tüm Emeklilerin Sendikası, Bağımsız Emekliler Sendikası, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği ve birçok sivil toplum kuruluşunun üyeleri de destek verdi.

Meydanda, katılımcıların ellerindeki "Emekliler için zordur geçim, Özgür Özel acele seçim", "Onurlu yaşam hakça paylaşım", "İnsanca hakça bir yaşam için", "Mutfakta yangın var, bıçak kemiğe dayandı", "Biz torunlarımıza onurlu bir gelecek bırakacağız ya siz", "Krizin bedelini biz ödemeyeceğiz" yazılı döviz ve pankartlar göze çarptı.

Özel: Hakkınızı söke söke alacağım

Tandoğan Meydanı'ndaki miting alanında göstericiere seslenen CHP Genel Başkanı Özel, emeklilere "Hakkınızı söke söke alacağım" sözü verdi. Katılanlara ne kadar maaş aldıklarını da soran Özel, "10 bin lira" cevabı üzerine, "bunun dünyanın en büyük korosunun söylediği en acıklı şarkı" olduğunu dile getirdi.

"Sizin sesinizi bütün Türkiye'ye duyuracağım" diyen Özgür Özel şöyle devam etti: "Biz defalarca dile getirdik, anlattık ve dedik ki emeklinin sorununu çözmezseniz bundan sonra meydanlar bizimdir, sokaklar bizimdir. Türkiye'nin dört bir yanından, yedi bölgesinden 81 ilinden gelen emekliler burada mısınız? Bu sesi ya duyacaklar ya da söz verdiğim gibi durmayacağım, susmayacağım ve sizin sesinizi mutlaka bütün Türkiye'ye duyuracağım, hakkınızı söke söke alacağım".

CHP lideri, hükümetin, emeklilerin öğrenci yurtlarında tatil yapabilecekleri yönündeki açıklamasına da tepki göstererek, Emeklilerin "yurtta kalma derdinde değil, kendi kirasını ödeme, karnını doyurma derdinde" olduğunu ve iktidarın emeklilerle alay ettiğini savundu.

2024'ün "Emekli Yılı" ilan edildiğini de hatırlatan Özel, hükümetin, emeklilerin öğrenci yurtlarında tatil yapabileceklerine ilişkin açıklamasına atfen de, "Yaz aylarında 65 bin misafirhaneyi, yani toplam kapasitesi 65 bin olan öğrenci yurtlarını emekli misafirhanesi yapacaklarmış (...) Alay ediyorlar. Emekli 'açım' diyor, bu, 'yurda git tatil yap' diyor" diyerek, hükümetin emeklilerin gerçek sorununu göremediğine işaret etti.

CHP lideri sözlerini şöyle sürdürdü: "Emekli sokağa çıkamıyor, o, 'Çeşme'deki yurda git, Antalya'daki yurda git, Mersin'deki yurda git' diyor. Burada tut ki tüm kapasite kullanıldı. Sadece 250 emekliden biri gidebilir, ama hiç biri gidemez çünkü emekliler yurtta kalma derdinde değil, kendi kirasını ödeme, karnını doyurma derdinde. Verdiğiniz parayla ev kirası verirsen aç kalırsın, karnını doyurursan sokakta kalırsın. Yazıklar olsun bu düzene!"

Fotoğraf: ANKA

Emekli aylığı asgari ücretten düşük olmamalı

CHP Genel Başkanı Özel, mitingde asgari ücret ile emekli maaşları arasında da bağ kurdu ve son yıllarda emeklilerin aleyhine bir gelişme olduğuna dikkat çekti. "Bu iktidar geldiğinde en düşük emekli maaşı bir buçuk asgari ücretti. Yani sizinle hiç uğraşmasalar bugün en düşük emekli maaşı 26 bin liraydı. Altın hesabı yapalım; Bu iktidar geldiğinde en düşük emekli maaşıyla 8 çeyrek altın alınıyordu. Şimdi ikibuçuk altın alınamıyor" ifadelerini kullanan Özel, "Emekliyi bu hale getirenlerden 31 Mart'ta hesap sordunuz. Sesinize kulak vermezlerse ilk seçimde yine soracaksınız" dedi.

En düşük emekli aylığı asgari ücretten az olamamalı: Yasalaştıralım

Özel, en düşük emekli aylığının hiçbir dönemde asgari ücretten az olmaması için bunu yasal düzenlemeye bağlamayı da teklif etti. Hükümetin, her kemer sıkmada aklına ilk olarak emekli maaşlarının geldiğini dile getiren Özgür Özel, "IMF değil ama IMF'nin hayaleti aramızda dolaşıyor. Mehmet Şimşek, beni dinle, beni dinle... Bu gulyabanini al Saray'a götür, biraz da zenginlerden alsın. Bu garibanı emekliyi bıraksın artık. Türkiye'de 100 lira vergi toplanıyor, bunun 64 lirası dolaylı vergiler. İkinci en büyük vergi ücretlilerden alınıyor. Kalan yüzde 10 zenginlerden alınıyor. 100 liranın 90'ını zenginden toplayacaklarına 10'unu topluyorlar" diyerek vergilendirme politikasının adil olmamasını eleştirdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli başta olmak üzere bütün siyasi parti liderlerine de seslenen Özel, emekliler için şu önerileri dile getirdi: "Prim düzenleme katsayısı aylık bağlama oranı, aylıkların alt sınırını hakkaniyetli ölçüde artıralım. İntibak yasası çıkararak 2000 öncesi, 2000-2008 arası, 2008 sonrası ayrımları ortada kaldıralım. Emeklilerimize ciddi yük oluşturan ilaç katılım paylarını fiyat farklarını muayene ücretlerini mutlaka artık ortadan kaldıralım. Emeklinin ortezlerinden protezlerine ayağını kaybetmiş bu vatan için, bu millet için, evlatları icin çalışırken, ekmek parası kazanırken, ama protezi var, eskimiş, takılması gerekiyor, verdikleri para olması gerekenin 30'da 1'i; ortezde protezde en iyisi emekliye hemen ödenmelidir, aksini asla kabul etmiyoruz."

Fotoğraf: ANKA

Emeklilere sendikal örgütlenme hakkı tanınmasını da talep eden Özel, bu sendikalara yıldırma amaçlı kapatma davaları açıldığını da vurgulayarak, bunlardan derhal vazgeçilmesini talep etti. Emekli bayram ikramiyelerinin asgari ücret seviyesine çıkarılması, kurumların özel sandıklarından emekli olanların bayram ikramiyelerinin eşitlenmesi, ilaç katkı paylarının düşürülmesi ve promosyon ödemesi yapılması çağrısında bulunan Özel, "Emekliler için emekli kart çıkarılmalı, elektrik ve doğal gaz faturalarında yüzde 25 ile 40 arasında indirim yapılmalıdır. Emeklilikte kademe bekleyenlerin, staj ve çıraklık mağdurlarının emekli askerlerin sorunları çözülmelidir" diye konuştu.

65 yaş üstü kişilerin ulaşım soruna da dikkat çeken Özel, "Asla bir daha hiçbir emeklimizi rencide etmeyecek şekilde, şoför esnafını da düşünerek, onları karşı karşıya bırakmadan, kanun yoluyla, devlet eliyle, şoförün değil, devletin cebinden bu sorun çözülmelidir" dedi.

Çalışmak zorunda kalan emeklilerden SGK destek primi kesilme uygulamasına son verilmesini de ifade eden Özel, emeklilerin kredi ve kredi kartı borçlarının bir defaya mahsus bütün faizleri silinerek beş yıla bölünmesi gerektiğini belirtti. Vergide adaletsizlik olduğunu da tekrarlayan CHP lideri, "Herkesten kazancı ölçüsünde vergi almalı, dolaylı vergi kademeli olarak sıfırlanmalı. Buradan hem hükümete hem de muhafete çağrımızdır; gelin bu sorunları hep birlikte çözelim" davetinde bulundu.

Özel, "Burdan Türkiye siyasetindeki herkese söylüyorum. Efendim normalleşme... Evet Türkiye'nin ihtiyacı var. Ama emeklinin ekonomisi normalleşmeden Türkiye normalleşemez" dedi.

Emekliler geçim sıkıntısı çekiyor To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ANKA,DHA,DW / ETO,ET

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