CHP'den İsrailli Bakan Katz'a Erdoğancılık suçlaması

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan son mesajında İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile CHP Gençlik Kolları'nı etiketlemesine CHP'den tepki geldi.

CHP Gençlik Kolları'nın X hesabından Katz'a verilen İngilizce yanıtta, "Kes sesini katil! Kendinizi akıllı mı sanıyorsunuz? Bizi etiketleyerek müttefikiniz Erdoğan'ı güçlendirmeye çalıştığınızı biliyoruz" denildi.

"Siz masum insanların katillerisiniz. O çirkin sözlerinizi bizden uzak tutun" ifadeleri kullanılan paylaşımın sonunda, "Özgür Filistin, yaşasın Filistin" ifadeleri yer aldı.

İsrail ile Türkiye arasında Hamas ile ilgili yaşanan gerginlikte, Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması gibi taleplerle son dönemde dikkat çeken İsrail Dışişleri Bakanı Katz, bugün X hesabından yaptığı paylaşımda "Batı'nın siyonistler tarafından esir alındığını" söyleyen Erdoğan'a yanıt vermişti.

Katz, Türkçe paylaşımında "Dün antisemit diktatör Erdoğan, ABD ve Batılı Devletlere sözel olarak saldırarak 'İsrail'deki Siyonistler tarafından esir alındıklarını' söyledi. Erdoğan, esir alınmış biri varsa, bu senin diktatörlüğün altındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıdır. 57 milyon Türk instagram kullanıcısının bu platforma erişimini kısıtlıyorsun ancak kendi özel instagram hesabından erişim gerçekleştiriyorsun" dedi.

"Şahsıma karşı gerçekleştirilen saldırılar, gerek Türkiye vatandaşlarına gerekse de dünya vatandaşlarına gerçeği ifşa etmemi engellemeyecek" ifadesini kullanan Katz, "Hamas'ı kucaklayan bir lider, kendi halkına diktatör gibi baskı uygulayan bir lider diktatördür" diye ekledi.

Katz, bu paylaşımına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Gençlik Kolları'nın X hesaplarını da dâhil etti.

Erdoğan, dün kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin şehit edilmesiyle Gazze krizinde yeni bir sınır daha aşıldı. Netanyahu yönetiminin kural, hukuk tanımaz saldırgan tavrı bölgemizi kötü senaryolarla karşı karşıya bırakıyor. Amerika başta olmak üzere Batılı aktörler ne yazık ki İsrail'in ve bir avuç fanatik siyonistin esiri olmuş durumda" demişti.

İmamoğlu daha önce tepki göstermişti

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Türkiye'de Instagram'a erişim engeli getirildiği 2 Ağustos'taki paylaşımında da Erdoğan'ı "diktatörlükle" suçlarken "Her şeyin güzel olacağı günler için umut edelim" diyerek İmamoğlu'nun X hesabını bu paylaşımına eklemişti.

İmamoğlu ise Katz'ın bu paylaşımını alıntılayarak İsrail Dışişleri Bakanı'na "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağına ve Cumhurbaşkanı'na hakaret eden bu açıklamanızı size aynen iade ediyorum. Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz. Evet, her şey çok güzel olacak. Filistin özgür olduğu zaman" diye yanıt vermişti.

Katz, bu polemikten birkaç gün önce de Türkiye'nin "Karabağ ve Libya'ya girdiği gibi İsrail'e de girebileceğini" söyleyen Erdoğan'a Saddam Hüseyin ve Irak hatırlatmasında bulunarak karşılık vermişti.

DW/CÖ,BK

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