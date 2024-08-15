CHP sokak hayvanları yasasını AYM'ye taşıdı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hakkında, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından iptal talebiyle Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) dava açıldı.

CHP'li milletvekillerinden oluşan bir heyetle AYM'ye giderek iptal başvurusunda bulunan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, daha sonra AYM önünde basın açıklaması yaptı. Burada, "Anayasa Mahkemesi'ni Yasaya yönelik yürürlüğün durdurulması ve iptali kararını gecikmeksizin vermeye davet ediyoruz" ifadelerini kullanan Günaydın, 19 maddelik yasanın yürütme maddeleri dışındaki 16 maddesine iptal başvurularının gerekçelerini paylaştı. Günaydın söz konusu gerekçeleri X hesabından da kamuoyuna duyurdu:

Basın açıklamasında iktidar partisi AKP'nin bu yasadaki tutumu ile vatandaşlarla belediyeler arasında yeni kamplaşmalar yaratacağını dile getiren Günaydın, sözlerine şöyle devam etti: "Sözü edilen sorumlulukları üstlenmekten kaçınan, yurttaşlar arasında ve yurttaşlarla belediyeler arasında yeni kamplaşmalar yaratmaya yönelik iktidar partisi tutumu, konuyu teknik, mesleki ve vicdani bir alan olmaktan çıkarmış, sosyolojik ve siyasi bir sorun alanına doğru sürüklemiştir."

Sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 30 Temmuz Salı günü TBMM Genel Kurulu'nda 224 ret oyuna karşı 275 oyla kabul edilmişti.

Yüz binlerce sokak köpeğinin öldürülmesine imkân tanıyan tartışmalı yasaya hayvan hakları savunucularının yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve muhalefet partileri de karşı çıkmış, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "açıkça Anayasa'ya aykırı olduğu" ve "yaşam hakkını savunmadığını" dile getirdiği kanunu AYM'ye götüreceklerini duyurmuştu.

ANKA,DW / ET,EC

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