CHP seçim sonrası kurultayını yapıyor

CHP, 14 Mayıs seçimlerinin ardından değişim yanlıları ile genel merkez arasında zaman zaman tartışmalı ve gergin geçen bir dönemin ardından bundan sonraki yönüne karar vereceği kurultayını yapıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 14 Mayıs seçimlerinin ardından değişim yanlıları ile genel merkez arasında zaman zaman tartışmalı ve gergin geçen bir dönemin ardından bundan sonraki yönüne karar vereceği kurultayını bu hafta sonu yapıyor.

14 ve 28 Mayıs'taki genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alınan yenilginin ardından CHP'de parti yönetiminin de bu sonuçta hatalı olduğuna yönelik tartışmalar başlamıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçlarının bir yenilgi olduğunu ifade ederek "değişim" çağrısında bulunmuş, bu çağrıya destek veren CHP Grup Başkanı Özgür Özel de genel başkanlığa aday olmaya karar vermişti.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı, "İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganı ile bu hafta sonu Ankara Spor Salonu'nda düzenleniyor. CHP'de bugüne kadar 19 tanesi olağanüstü olmak üzere toplam 56 kurultay gerçekleştirilirken, bugün başlayan kurultay toplamda 57. kurultay olacak.

Bu yıl aynı zamanda 100. yaşını kutlayan CHP'de kurultayın ilk günü genel başkan seçimi yapılacak. Bugüne kadar yedi genel başkanın görev yaptığı CHP'de genel başkanlık yarışı için en önemli iki aday mevcut Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanı iken aday olan Özgür Özel.

İki ismin yanı sıra eski Parti Meclisi üyesi Örsan Kunter Öymen, eski milletvekili İlhan Cihaner, eski milletvekili adayı Ünal Karahasan da genel başkanlık için aday adayı. Ancak aday olabilmeleri için parti tüzüğüne göre delegelerin yüzde 5'inin yani yaklaşık 70 delegenin imzasını almaları şart.

Konuşmalar önemli olacak

Kurultayda iki önemli aday olan Kılıçdaroğlu ile Özel'in konuşmaları ve delegelere verecekleri mesaj merakla bekleniyor.

Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun "son kez aday olacağını" açıklayacağı ve böylelikle kendisine yönelik "koltuğu asla bırakmayacak" eleştirilerini aşmaya çalışacağı yansıdı.

13 yıldır genel başkanlık yapan Kılıçdaroğlu özellikle 14 Mayıs seçimlerinin ardından gerek değişimcilerin gerekse seçmenler tarafından hiçbir seçimi kazanamamak, TBMM'deki sağ bloğu güçlendirmek, pasif politikalar uygulamak ve heyecan yaratamamak gibi çok sayıda nedenle eleştiriliyor.

Özgür Özel Fotoğraf: Mustafa Çiftci/Anadolu Agency/picture alliance

Özel ise kurultay öncesi Cumhuriyet gazetesindeki son söyleşisinde "Genel Başkanımızın bir süredir tercih ettiği kayıt dışı siyasetten vazgeçmeyi, seçilmiş kurulları, il başkanlarını, ilçe başkanlarını, Parti Meclisi'ni, MYK'yı güçlendiren, onları merkezine alan bir Cumhuriyet Halk Partisi öneriyorum" açıklamasında bulundu.

İki adayın konuşmaları ve salonda yaratacakları atmosfer önemli görülüyor.

Delegelere sıkı markaj

Divan Başkanlığını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı kurultayda sıkı güvenlik önlemleri alınırken, delegeler arasında gerginlik ve tatsızlık çıkmaması için de telkinlerde bulunuldu.

Kurultayın gerçekleştiği Ankara Arena Spor Salonu sabahın erken saatlerinden itibaren Türkiye'nin dört yanından gelen partililer ile dolmuş durumda. Kılıçdaroğlu ve Özel destekçilerinin oturmaları için ayrı alanlar ayrıldı. Ancak değişim kanadındakiler Kılıçdaroğlu destekçilerine daha fazla alanın ayrıldığı eleştirisinde bulunuyor.

Toplam 81 ilden bin 368 kurultay delegesi yeni genel başkanı belirlemek için bugün konuşmaların ardından sandık başına gidecek. Bu kurultay delegeleri, yeni genel başkanı ve Parti Meclisi (PM) üyelerini belirleyecek.

CHP Genel Başkanlığına aday olabilmek için 65, Parti Meclisi üyeliğine aday olabilmek için ise 10 delegenin imzası gerekiyor.

Genel Başkan seçilmek için ise delege sayısının çoğunluğu olan en az 684 delegenin oyunu almak gerekiyor.

Kemal Kılıçdaroğlu Fotoğraf: ALP EREN KAYA/CHP

Bu nedenle kurultay öncesi delegelere ve aynı zamanda il yönetimlerine her iki taraftan da sıkı markaj yapıldı. Bazı delegeler imza verdikleri tarafla fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak taraflarını belli ederken, seçim için delege sayısı açısından önemli görülen İstanbul'un CHP İl Başkanı Özgür Çelik, 185 il delegesinin Özel'i aday gösterdiği imzaları iki gün önce Ankara'ya gelerek kendisine teslim etmişti. Buna karşılık CHP'nin 55 il başkanı ortak bir açıklama yaparak Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini duyurmuşlardı.

Gelinen son noktada her iki taraf da kazanacağına inanıyor ancak farkın az olabileceği ve kurultayın sonucunun sürpriz olabileceği ortak görüş. Genel Merkez yönetimi 800-900 aralığında bir delege oyuyla seçimi alacaklarını savunurken, değişimci kanat da az bir oy farkıyla da olsa kazanacaklarını ileri sürüyor.

Şu ana kadar rengini belli etmeyen delegelerin oyunun önemli olacağı düşünülürken, bir tarafa adaylık için imza veren delegelerin de sandık başında farklı oy kullanması da mümkün. Muharrem İnce'nin genel başkan adayı olarak yarıştığı kurultayda aday olmak için 177 imza toplayan İnce oylamada 415 oy alabilmişti.

PM ve YDK seçimi de yarın

Öte yandan CHP için ve aynı zamanda yaklaşan yeril seçimler için çok önemli görülen bu kurultayda yarın da PM ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri belirlenecek.

CHP'de 60 kişilik PM, kurultay sonrası en yetkili kurul olarak görev yapıyor ve partinin karar alma organı olarak genel başkan olarak seçilecek kişi için çok büyük önem taşıyor.

Kurultayda adaylar arasında uzlaşma sağlanması durumunda PM seçimlerinin "blok liste" ve "fermuar" yöntemiyle gerçekleştirilmesi bekleniyor. Blok listede uzlaşma olmaması durumunda her aday "anahtar listesini” açıklayarak çarşaf listeden kendisine yakın isimlerin PM'ye girmesini sağlamaya çalışacak.

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?