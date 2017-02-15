+++ Canlı Anlatım - Rusya: 498 Rus askeri öldü

TSİ 20.07 BM Genel Kurulu'ndan Rusya'ya kınama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda büyük bir çoğunlukla kabul edilen ilgili karar tasarısında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı kınandı. Söz konusu tasarıda, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırısını sonlandırması ve tüm askerlerini çekmesi de talep ediliyordu.

BM Genel Kurulu'nda düzenlenen acil oturumdaki oylamaya 193 üyeden 181'i katıldı. Üye ülkelerden 141'i tasarı lehinde oy verirken 35 ülke çekimser kaldı. Beş ülkeyse ret oyu verdi. BM Genel Kurulu kararlarının bağlayıcılığı bulunmuyor. BM Genel Kurulu son olarak 1997 yılında acil oturum gerçekleştirmişti.

TSİ 20.00 Rusya verdiği kaybı ilk kez açıkladı: 498 Rus askeri öldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da 498 Rus askerinin öldüğünü duyurdu. Bakanlık, işgalin başladığı günden bu yana bin 597 Rus askerinin de yaralandığını açıkladı.

Böylece Rusya Ukrayna'daki asker kaybına dair ilk kez sayı vermiş oldu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna tarafındaysa 2 bin 780'den fazla asker ve "milliyetçinin" öldüğünü, yaklaşık 3 bin 700 de yaralı olduğunu belirtti.

TSİ 19.10 Lavrov'dan "yasaklı silahlar listesi" çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'nın "askerden arındırılması" yönündeki duruşunu koruduğunu belirtti. El Cezire'ye konuşan Lavrov, Ukrayna topraklarına hiçbir şekilde konuşlandırılamayacak silahların yer aldığı bir liste oluşturulması gerektiğini de ifade etti.

Lavrov, "Belli tipteki saldırı silahları tanımlanmalı ve bunlar asla Ukrayna'ya konuşlandırılamamalı ya da üretilememeli" dedi.

Rusya'nın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i bu ülkenin lideri olarak tanıdığını belirten Lavrov, Zelenskiy'in güvenlik garantileri almak istemesini de "olumlu bir adım" olarak karşıladıklarını ifade etti. Lavrov, "Müzakerecilerimiz Ukraynalı temsilcilerle bu güvencelerin tartışılabileceği ikinci tur görüşmeler için hazır" diye konuştu.

TSİ 18.20 AB'den Belaruslu subaylara yaptırım

Avrupa Birliği (AB), Belarus ordusundan 22 subay hakkında yaptırım kararı aldı. AB, altı general ve 16 albayı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde oynadıkları rol nedeniyle kara listeye aldı.

Uygulanan yaptırımlar kapsamında AB ülkelerine sehayat etmeleri yasaklanan bu subayların banka hesapları da donduruldu.

TSİ 18.15 Ukrayna da yeniden masaya oturmaya hazır

Ukrayna'nın Çarşamba akşamı Rusya ile yeniden müzakere masasına oturmayı kabul ettiği bildirildi. Bu haberi duyuran Ukrayna ajansı UNIAN, kaynak olarak Ukrayna heyetinin başındaki milletvekili David Arahamiya'yı gösterdi. Görüşmelerin ne zaman ve nerede olacağı belli değil.

Daha önce Kremlin, Rus tarafının da Çarşamba akşamı görüşmeleri sürdürmeye hazır olduğunu duyurmuştu. Hafta başında Belarus-Ukrayna sınırındaki müzakerelerden somut bir sonuç çıkmamıştı.

TSİ 17.15 Almanya ulusal petrol rezervlerinin bir kısmını kullanıma açtı

Alman hükümeti, Ukrayna'daki savaş nedeniyle küresel piyasalarda yaşanan tedarik sıkıntısının giderilmesi amacıyla Almanya'nın ulusal petrol rezeverlerinden bir kısmını kullanıma açma kararı aldı. Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, kullanıma açılacak rezerv miktarının 434 bin ton olduğunu açıkladı.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyesi 31 ülke dün, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından yaşanan tedarik sorununun aşılması için acil durum rezervlerinden toplam 60 milyon varil petrolün kullanıma açılması konusunda anlaşmıştı. Atılan bu uluslararası adım, işgal sonrası ciddi oranda artan petrol fiyatlarında istikrarın sağlanmasını amaçlıyor. Tarihte daha önce rezervlerin koordineli şekilde kullanıma açılması yönünde sadece üç kez adım atılmış, bunlardan sonuncusu 1991 yılındaki Irak savaşında gerçekleşmişti.

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TSİ 15.25 Ukraynalı yetkili: Ukrayna ile Rusya arasında ikinci tur görüşmeler bugün yapılacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin danışmanı Oleksiy Arestoviç ülkesi ile Rusya arasında ikinci tur görüşmelerin Çarşamba günü yapılacağını söyledi. Rusya, Ukrayna ile ikinci tur görüşmelere hazır olduğunu daha önce duyurmuştu. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov "Bugün öğleden sonra heyetimiz bölgede olacak ve Ukraynalı müzakerecileri bekleyecek" dedi. Zelenskiy dün yaptığı açıklamada Rusya ile görüşmelerin devam edebilmesi için Rusların Ukrayna şehirlerini bombalamayı durdurması gerektiğini söylemişti.

TSİ 15.10 AB’den RT ve Sputnik yayınlarına yasak

Avrupa Birliği, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgaline yönelik kapsamlı yaptırım paketinin bir parçası olarak Rus devlet medyası RT ve Sputnik'in yayınlarını yasakladı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell yaptığı açıklamada, "Bugün, Putin'in manipülasyon operasyonuna karşı önemli bir adım atıyoruz ve AB'de Rus devlet kontrolündeki medyanın musluğunu kapatıyoruz" dedi.

TSİ 14.55 Avrupa Birliği 7 Rus bankasının SWIFT ile bağını kesti

Avrupa Birliği 7 Rus bankasını SWIFT sisteminden çıkardı. Rusya'nın ikinci büyük bankası VTB Bank'ın yanı sıra SWIFT dışına çıkartılan diğer bankalar Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Rossiya Bank, Sovcombank ve VEB. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication’ın kısaltması olan SWIFTuluslararası ödemeler ağı olarak tanımlanıyor.

TSİ 14.30 Ukrayna'dan kaçanların sayısı 836 bine yaklaştı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) verilerine göre Rusya'nın işgali sonrasında Ukrayna'dan kaçanların sayısı 836 bine yaklaştı. Verilere göre 454 bin kişi Polonya'ya, 116 bin kişi Macaristan'a, 67 bin kişi Slovakya'ya, 65 bin kişi Moldova'ya, 43 bin kişi Rusya'ya, 38 bin kişi Romanya'ya ve 350 kişi de Belarus'a sığındı. UNHCR 52 bin kişinin de Avrupa ülkelerine kaçtığını açıkladı.

TSİ 13.42 Scholz’den Rusya ve Ukrayna’ya görüşmelere devam etme çağrısı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz Rusya ve Ukrayna’ya görüşmelere devam etme çağrısında bulundu. Scholz "Diplomasiye büyük bir şans verildiğinden emin olma zamanı" dedi. "Sivil altyapı ve sivillere saldırılar durmalı" diyen Scholz, Rusya’nın işgalini derhal durdurması gerektiğini söyledi.

TSİ 13.10 Lavrov: Üçüncü Dünya Savaşı çıkarsa bu nükleer ve yıkıcı bir savaş olacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Üçüncü Dünya Savaşı çıkarsa bunun nükleer ve yıkıcı bir savaş olacağını söyledi. Kiev’in nükleer silah elde etmesi durumunda Rusya’nın "gerçek bir tehlike altında" olacağını belirten Lavrov, Moskova’nın buna müsade etmeyeceğini belirtti.

TSİ 12.41 Rusya bugün Ukrayna ile görüşmelere devam etmeye hazır olduğunu açıkladı

Rusya, Ukrayna ile ikinci tur görüşmelere hazır olduğunu duyurdu. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov "Bugün öğleden sonra heyetimiz bölgede olacak ve Ukraynalı müzakerecileri bekleyecek" dedi. Peskov hangi bölgeden söz ettiğini ifade etmezken Ukrayna tarafının görüşmeye katılıp katılmayacağı henüz netlik kazanmadı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy dün yaptığı açıklamada Rusya ile görüşmelerin devam edebilmesi için Rusların Ukrayna şehirlerini bombalamayı durdurması gerektiğini söylemişti.

Kremlin Sözcüsü Peskov açıklamasında ayrıca Moskova’nın Batı’nın yaptırım kararlarına "sert, iyi düşünülmüş ve net" bir yanıt formüle edeceğini belirtti.

TSİ 12.35 Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nden açıklama

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği, Ukrayna'nın Polonya sınırında yığılma söz konusu olduğunu duyurarak Türk vatandaşlarına Romanya tarafına yönelmeleri çağrısı yaptı. Açıklama şöyle:

"Ukrayna’yı Polonya yolundan terk etmek isteyen vatandaşlarımızın dikkatine, Halen Ukrayna-Polonya sınırında çok büyük bir yığılma sözkonusudur. Geçişler için bekleme süresi birkaç günü bulabilmektedir. Hava koşulları da olumsuzdur.

Bu nedenle, Ukrayna’nın batısında bulunan vatandaşlarımızın, Polonya yerine Romanya başta olmak üzere diğer güzergahlar üzerinden Ukrayna’yı terk etmeleri tavsiye olunur."

Reuters,AFP / SSB,CÖ,EC,ET

©Deutsche Welle Türkçe