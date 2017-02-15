+++ Canlı Anlatım: CDU/CSU ile SPD başa baş

60 milyon 400 bin seçmen saat 18.00’e kadar federal meclisin yeni üyelerini belirlemek için oy kullanmaya çağrıldı.

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier federal meclis seçimlerinde oy verme hakkı bulunan tüm yurttaşları "vatandaşlık görevlerini yerine getirmeye" çağırdı.

Seçime katılım oranı 2017 yılında yapılan bir önceki seçime göre daha yüksek oldu.

TSİ 19.15 İlk sandık çıkış anketleri ne anlama geliyor?

Bu kadar başa baş bir yarışta koalisyon olasılıkları şu an belirsiz. Ancak tahminlere göre, seçeneklerden biri “büyük koalisyon”un devam etmesi yani 2013 yılından bu yana Almanya’yı yöneten CDU/CSU ve SPD’nin yeniden koalisyon hükümeti kurması. Diğer koalisyon alternatifleri ise üçlü CDU/CSU, Yeşiller ve FDP koalisyonu veya SPD, Yeşiller ve FDP koalisyonu olarak görülüyor. Yeni başbakanın belirlenmesi koalisyon hükümeti kurulana kadar mümkün olmayacak. Bu süreç aylar alabilir. Başbakan Angela Merkel’in de yeni başbakan seçilene kadar görev yapması gerekiyor.

TSİ 19.00 Sandık çıkış anketlerine göre Hristiyan Birlik partileri ve SPD başa baş

Almanya’da oy verme işlemi tamamlandı ve ilk sandık çıkış anketlerine göre Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 25 oranında oy alırken, Yeşiller/Birlik 90 partisinin oy oranı yüzde 15 düzeyinde bulunuyor. İlk sandık çıkış anketlerine göre, Hür Demokrat Parti (FDP) ve sağ populist Almanya İçin Alternatif (AfD) yüzde 11, Sol Parti ise yüzde 5 oranında oy aldı.

TSİ 18.19 Berlin’de oy kullanma işlemi uzatıldı

Tagesspiegel’in haberine göre Berlin’de bazı sandıklarda oy pusulalarının yetmemesi ve maraton nedeniyle yeni pusulalar sandıklara vaktinde ulaştırılamadı. Haberde, bu nedenle oy verme işleminin Almanya saati ile saat 18.00’de tamamlanamayacağı belirtildi. Berlin Seçim Kurulu kuyrukta bekleyen seçmenlerin saat 18.00’den sonra da oy kullanmasına izin verileceğini açıkladı. Ancak 18.00’den sonra seçim sandığına gelenlerin oy kullanmasına izin verilmeyecek.

TSİ 17.45 Seçime katılım oranının bir önceki seçimlerden yüksek olması bekleniyor

Alman Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamada seçimlerde 2017 yılında yapılan bir önceki seçimlere göre daha yüksek bir katılım beklendiği belirtildi. Saat 14.00 itibariyle seçmenlerin yüzde 36,5’inin oy kullandığı bildirildi. Koronavirüs salgını nedeniyle mektupla oy verenlerin oranının da yüzde 40’ın üzerinde olması bekleniyor. Bu durumda seçime katılım oranının 2017 yılındaki yüzde 76,2'li oranın üzerinde olacağı tahmin ediliyor. 60 milyonun üzerinde seçmenin TSİ saat 19.00’a kadar oy verme işlemi devam edecek.

TSİ 17.20 Selden etkilenen bazı bölgelerde çadırda oy kullanıldı

Temmuz ayında Kuzey Ren-Vestfalya ile Rheinland-Pfalz eyaletleri ve Bavyera dahil bazı bölgelerde yaşanan ve 180’den fazla kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinin ardından selden etkilenen bölgelerde bazı yerleşim yerlerinde seçim sandıkları çadırlara kuruldu. Bonn civarında bulunan Swisttal’a bağlı Miel beldesinde bir spor sahasına kurulan çadırda oy veriliyor. Swisttal Belediye Başkanı CDU’lu Petra Kalkbrenner bu durumun olumlu yanını öne çıkaran bir açıklama yaparak, salgın döneminde "havadar bir oy verme süreci" yaşadıklarını kaydetti.

TSİ 17.05 Laschet’in oyu geçersiz sayılmayacak

CDU’nun başbakan adayı Armin Laschet’in oyunu ters katlaması sonucu verdiği oyun görülmesi ve bu fotoğrafın sosyal medyada eleştirilere yol açması sonrası Alman Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Laschet’in kendi partisine oy vermesinin beklendiği ve bu nedenle bu durumun "seçmene tesir etme çabası" olarak değerlendirilemeyeceği belirtildi.

TSİ 15.50 AfD Göttingen'deki oy sayım listelerinde yer almadı

Göttingen'de popülist, sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin oy sonuçlarının yazıldığı bazı listelerde yer almadığı ortaya çıktı. Göttinger Tageblatt gazetesindeki habere göre, eksik olan listeye, seçim işlemleri bittikten sonra, oy sayımı sırasında elde edilen veriler yazılıyor. Tespit edilen eksik listelerin yerine hata fark edildikten sonra basılan yenileri kullanıldı.

TSİ 14.45 Yeşiller'in Başbakan adayı Baerbock da oyunu Potsdam'da kullandı

Seçimin tek kadın başbakan adayı Yeşiller Partisi'nin eş genel başkanı Annalena Baerbock da oyunu Potstam'da kullandı. Son anketlere göre SPD'nin adayı Scholz'un oy oranı yüzde 25-26 aralığında seyrederken, CDU'nun adayı Laschet'in yüzde 22-25 arasında tespit edilmişti. Baerbock'un oy oranı ise anketlerde yüzde 16-17 civarında seyrediyordu.

Yeşiller'in başbakan adayı Annalena Baerbock sandık başında



TSİ 14.00 Laschet oy pusulasını ters katladı, kullandığı oylar görüldü

CDU'nun başbakan adayı Armin Laschet sandığa attığı oy pusulasını ters katlayınca kullandığı oylar da görüldü. Gazetecilerin kaydettiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Federal Seçim Merkezi'nin internet sayfasında yer alan bilgiye göre seçmenlerin oy pusulalarını katlarken tercihlerinin görünmemesine dikkat etmeleri gerekiyor. Aksi davranış sergileyen seçmenlerin oylarının geçersiz sayılabileceği kaydediliyor. Laschet'in oyunun geçerli sayılıp sayılmayacağı konusunda ise bir açıklama yapılmadı.

Armin Laschet'in oy pusulasındaki tercihleri göründü

TSİ 12.00 Başbakan adayları oylarını kullandılar

Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) lideri ve partisinin başbakan adayı Armin Laschet oyunu memleketi Aachen'da kullandı. Laschet, seçim merkezi olan evine yürüme mesafesindeki okula eşiyle birlikte geldi. Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz da yaşadığı Potsdam kentinde sandığa eşiyle birlikte giderek oy kullandı. Cumhurbaşkanı Frank Walter Steienmeier ise sabah erken saatlerde oyunu kullanmıştı.

TSİ 07.30 Cumhurbaşkanından sandık çağrısı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier Federal Parlamento seçimlerinde oy verme hakkı bulunan tüm yurttaşları "vatandaşlık görevlerini yerine getirmeye" davet etti. Steinmeier, Bild am Sonntag gazetesinde konuk yazar sıfatıyla kaleme aldığı yazıda, "Güçlü bir demokrasi ve iyi bir gelecek için hep birlikte oy kullanalım" dedi.

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier oyunu Berlin'de kullandı

TSİ 07.00 Sandıklarda oy verme işlemi başladı

Almanya'yı önümüzdeki dört yıl yönetecek siyasi partileri belirlemek üzere 16 eyaletin tamamında düzenlenen Federal Parlamento seçimleri başladı. TSİ 19.00'a kadar sürecek seçimlerde 47 parti yarışıyor. Yaklaşık 60,4 milyon seçmen, 60 bin sandıkta, 6 bin 211 aday arasında tercihlerini yapacak.

* Canlı anlatımda ifade edilen saatler açıklama ve gelişmelerle eş zamanlı değildir. Aktüel gelişmeler kısa aralıklarla aktarılmaktadır.

DW,dpa,rts/TY,ETO, BÖ, SSB

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