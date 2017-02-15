+++ Canlı Anlatım: ABD’den Rus oligarklara yaptırım kararı 

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ABD, 19 Rus oligarkı ile ailelerine yaptırım uygulama kararı aldı. Öte yandan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle 19 Rus oligarkı, aileleri ve müttefiklerine yönelik yaptırım ve vize kısıtlamaları kararı aldı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada söz konusu kişilerin "Ukrayna’yı acımasızca işgaline rağmen" Devlet Başkanı Vladimir Putin’i desteklemeye devam ettikleri belirtildi. Bu kişilerin yanı sıra dezenformasyonla mücadele amacıyla yedi Rus kuruluşu ile buralarda çalışan 26 kişiye yönelik de yaptırım kararı alındığı belirtildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre görüşmede Ukrayna’daki güncel gelişmeler ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna ile Rusya müzakere heyetleri arasında, sivillerin tahliyesi için bölgesel düzeyde de olsa insani koridor oluşturma konusunda mutabakat sağlanmasından memnuniyet duyduğunu belirtti. Açıklamada, "Bakan Çavuşoğlu ayrıca bu koridorun, bir taraftan vatandaşlarımızı tahliye etme imkanını sağlarken, diğer taraftan bu bölgelere insani yardım ulaşmasını kolaylaştıracağını ifade etti" denildi.
Birleşmiş Milletler (BM) Rusya’nın işgali nedeniyle Ukrayna’dan 10 milyona yakın daha sığınmacı bekliyor. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarriç, New York’ta yaptığı açıklamada, bu sığınmacılardan dört milyonununun komşu ülkelere sığınabileceğini belirtti. Ancak sözcü ülkeyi terkedenlerle gelecekte terkedecek olanların sayısının tam olarak ne kadar olacağı konusunun belirsizliğini koruduğunu ifade etti. BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi de daha önce Ukrayna’yı halihazırda bir milyon insanın terkettiğini açıklamıştı. Şu ana dek 575 bin Ukraynalı komşu Polonya’ya sığındı. Almanya’ya gelen Ukraynalılar’ın sayısı da artıyor. Almanya İçişleri Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre şu ana dek Almanya’ya gelenlerin 5 bin sığınmacı gelmiş durumda.
Rusya ve Ukrayna heyetlerinin üçüncü tur görüşme yapmak için mutabakat sağladığı açıklandı. Ukrayna heyetinden bir müzakereci yaptığı açıklamada en kısa süre içinde heyetlerin yeniden bir araya geleceğini söyledi. Ukraynalı yetkili bugün yapılan ikinci tur görüşmelerde sivillerin tahliyesi için insani koridor şartı üzerinde uzlaştıklarını da belirtti.
Ukrayna’nın ardından Gürcistan ve Moldova da Avrupa Birliği (AB) üyesi olmak için başvuruda bulundu. Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ülkesinin AB’ye üye olmak için yaptığı resmi başvuruyu imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada, "Barış ve refah içinde yaşamak ve özgür dünyanın bir parçası olmak istiyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı, "Bazı kararların alınması için zamana ihtiyaç duyulurken bazılarının hızlı ve kararlı alınması ve değişen dünyada ortaya çıkan fırsatların yakalanması gerekir" ifadesini kullandı. Moldova 1991 yılına kadar Sovyetler Birliği’ne bağlıydı. Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili de ülkesinin resmi başvurusunu yapmasının ardından yaptığı açıklamada, "Gürcistan Avrupa’nın korunması ve gelişmesine katkıda bulunmak isteyen bir Avrupa ülkesi" açıklamasını yaptı. Rusya AB’nin doğuya doğru genişleme planlarına karşı çıkıyor.
Rusya’nın Dış İstihbarat Teşkilatı (SVR) Başkanı Sergey Naryshkin ülkesinin Batı ile yeni bir "Soğuk Savaş"ta değil "Sıcak Savaş’ta" olduğunu söyledi. SVR’in internet sayfasından açıklama yapan Naryskin, "Batılı siyasetçiler ve yorumcular halihazırda olup bitenleri 'Soğuk Savaş' olarak nitelendiriyor" dedi. Ancak SVR Başkanı’na göre tarihsel paralellikler yok. Bunu, "Çünkü Rusya 20. yüzyılın ikinci yarısında Batı ile uzaktaki bölgelerde savaştı ve savaş şimdi ülkemizin sınırına ulaştı. Bunun için kesinlikle 'soğuk' değil oldukça 'sıcak" ifadesini kullandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Batılı ülkelerden Ukrayna'ya daha fazla askeri yardım yapmalarını istedi. Zelenskiy Avrupa Birliği (AB) ülkelerine seslenerek, "Eğer Ukrayna hava sahası üzerinde uçuşa yasaklı bölge ilan edecek gücünüz yoksa o zaman bana uçak verin!" dedi. Rusya’nın operasyonlarının kendileri ile sınırlı kalmayacağını öne süren Zelenskiy, "Biz olmazsak Tanrı korusun, sonra Letonya, Litvanya ve Estonya gelecek. Berlin Duvarı’na kadar... İnanın bana" ifadelerini kullandı.
Açıklamalarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le doğrudan müzakereler yürütmeyi istediğini de söyleyen Zelenskiy, "Putin’le konuşmalıyım. Çünkü bu, savaşı bitirmek için tek yol" dedi.
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Ukrayna’da savaş nedeniyle kaçan sığınmacıları hızlı ve bürokratik engeller olmadan alma konusunda uzlaştı. Uzlaşma haberini AB Komisyonu’nun içişlerinden sorumlu temsilcisi Ylva Johansen Twitter hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Johansson mesajında uzlaşmayı "tarihi" olarak nitelendirerek, "AB Ukrayna’daki savaştan kaçanları geçici olarak koruyacak. AB hayat kurtarmak için birarada" ifadesine yer verdi.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ilk haftasında 249 sivilin yaşamını yitirdiğini, 553 sivilin de yaralandığını açıkladı. İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ölümlerinin 24 Şubat sabahından dün gece yarısına kadar süreyi kapsadığını belirtti.
Avrupa’dan 25 çevre örgütü Rusya’dan dogal gaz ve petrol ithalinin hemen durdurulmasını talep etti. Çevre örgütlerinin ortak kaleme aldığı açıklamada, "Avrupa Birliği Putin’in Ukrayna’ya açtığı savaşı finanse etmemek için Rus petrol ve doğal gazına ambargo uygulamalı" görüşüne yer verdi. Çevre örgütleri bu kararın enerji fiyatlarını artııracak olmasına rağmen, "Rusya’nın askeri saldırganlığının özel önlemleri zaruri kıldığını" vurguladı. Avrupa Birliği doğal gaz ihtiyacının yüzde 40’ını Rusya’dan ithal ediyor.
Ukrayna Enerji Bakanı Herman Haluşenko Avrupa’nın Rus Gazprom şirketinden doğal gaz almaya son vermek zorunda olduğunu söyledi. Reuters’e konuşan Enerji Bakanı Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesine rağmen Rus doğal gazının Avrupa’ya sevkiyatının artarak devam ettiğini belirtti.
Ukrayna Parlamentosu Rus devleti ve vatandaşlarına ait mallara el konulmasını öngören yasayı onayladı. Söz konusu yasa Rus devleti ve Rusya vatandaşlarına ait emlakların da bu kapsama alınmasını sağlıyor. Ukrayna hükümeti bu konuda öneride bulunabiliyor ancak kararın Güvenlik Konseyi’nce onaylanması gerekiyor.
Ukrayna, Rusya’nın ülkenin kuzeyindeki Çernihiv bölgesine düzenlediği hava saldırısında 33 kişinin hayatını kaybettiğini açıkadı. Çernihiv Valisi Viacheslav Çaus yaptığı açıklamada, hava saldırısında iki okul ile çok sayıda evin hedef alındığını söyledi. Ukraynalı yetkililer saldırıda çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu.
Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck Almanya’nın kısa vadede Rusya’dan enerji ithal etmek zorunda olduğunu söyledi. Federal koalisyon hükümetinin ortaklarından Yeşiller'in üyesi ve eski eş başkanı olan Bakan Habeck, bu nedenle ithalat için yolların açık bırakılacağını belirtti. Enerji ithalatında çeşitliliğe gidilmesinin hedeflendiğini ifade eden Habeck, ancak bunun henüz başarılamadığını söyledi. Almanya’nın daha uzun süre yüksek enerji fiyatlarına hazırlıklı olması gerektiğini belirten Habeck, şu an kısa vadede ortaya çıkan aşırı fiyat artışının ise uzun vadeli olmayacağını vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin’den yapılan açıklamada Putin’in görüşmede Macron’a Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonlarının amacının ülkenin silahsızlandırılması ve tarafsız bir statüye kavuşturulması olduğunu ilettiği belirtildi. Putin ayrıca Kiev’in müzakereleri geciktirmeye yönelik her girişiminin, Moskova’nın talep listesine yeni bir madde daha eklemesine neden olacağını ifade etti.
Ukrayna, Rusya ile ikinci tur müzakerelerin bugün TSİ 17:00’de Belarus’ta yapılacağını açıkladı. Ukrayna heyeti görüşmelerde özellikle insani yardımların ülkeye ulaştırılması için bir koridor oluşturulması konusunu görüşmek istediğini belirtti. Belarus resmi haber ajansı Belta, Rus heyeti başmüzakerecisi Vladimir Medinskij’in ikinci tur görüşmelerin TSİ 15:00’te başlayacağı açıklamasını duyurmuştu. Pazartesi günü yapılan ilk tur görüşmelerden bir sonuç çıkmamıştı.
AFP, Reuters,dpa / HT,ET
© Deutsche Welle Türkçe